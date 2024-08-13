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MEB, Açık Öğretim Liselerine Nakil ve Geçişlerde Yeni Düzenlemeler Yaptı

MEB, açık öğretim liselerine geçiş ve nakille ilgili yeni düzenlemelerle öğrencilere esneklik sağladı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 19:18
MEB, Açık Öğretim Liselerine Nakil ve Geçişlerde Yeni Düzenlemeler Yaptı

MEB, Açık Öğretim Liselerine Nakil ve Geçişlerde Yeni Düzenlemeler Yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık öğretim liselerine nakil ve geçiş süreçlerine dair önemli düzenlemeler duyurdu. Bu düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile yürürlüğe girdi.

Yeni Geçiş Koşulları

Düzenlemeye göre; anne veya babası vefat eden, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma altına alınan veya koruyucu aile yanına yerleştirilen öğrenciler, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde evlat edinme sürecinde bulunanlar, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine en geç 6 ay içinde başvururlar ise geçiş yapma hakkına sahip olacaklar.

Diğer Geçiş İmkanları

Ayrıca, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararına tabi olan ve ikametini geçici olarak değiştiren öğrenciler de 6 ay içinde açık öğretim liselerine geçiş yapabilecek. MEB, belirli raporlara sahip engelli bireylerin çocuklarına, harp veya vazife malulü sayılanların çocuklarına, şehit ve gazi çocuklarına, Türk Ceza Kanunu kapsamındaki mağdurlara da açık öğretim liselerine geçiş imkanları sunmaktadır.

Özel Durumlar ve Nakil İmkanları

Bunların yanı sıra, evde veya hastanede eğitim görenler, gerekli sağlık raporlarına sahip öğrenciler ve sınıf tekrarı durumunda olanlar, veli talebi doğrultusunda açık öğretim programlarına geçiş yapabilirler. Ayrıca, iş değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren öğrenciler de geçiş imkanına sahiptir.

Sporculara Özel İmkanlar

MEB, hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kurslarında eğitim alanlar ve milli sporcular için de açık öğretim liselerinde yer alma olanağı sağlamaktadır. En az 3 yıl lisanslı olarak spor yapan öğrenciler de bu haktan yararlanabilecektir.

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