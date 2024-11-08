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MEB, Ara Tatil İçin Özel Dergi ve Etkinlik Takvimi Yayınladı

MEB, öğrenciler için tatil dönemi etkinliklerini içeren özel bir dergi ve takvim hazırladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 16:28
MEB, Ara Tatil İçin Özel Dergi ve Etkinlik Takvimi Yayınladı

MEB’in Tatil Dergisi ve Etkinlik Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak özel bir çalışma gerçekleştirdi ve bu kapsamda "Arada 1 Tatil Dergisi"ni erişime sundu.

Çocuklar İçin Eğlenceli ve Eğitici İçerikler

Okul dönemi boyunca ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla MEB'in Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dergide, oyun, deney ve sanat gibi çeşitli etkinlikler yer alıyor.

Dijital Etkinlikler ve Bağlantılar

Dijital platformda hazırlanan dergide, EBA içeriklerine yönlendirmelerle birlikte dijital oyun bağlantıları da sunuluyor. İlkokul öğrencilerine yönelik olarak sunulan içeriklerin arasında "Atatürk'ün anıları", "Söz varlığımız" ve "Robotik kodlama" gibi konular bulunuyor.

Eğlenceli Matematik Oyunları

Dergide, matematik kavramlarının eğlenceli hale getirildiği etkinliklerden biri olan "kendoku" gibi bulmacalar ve sanat aktiviteleri de bulunuyor.

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Etkinlikler

Ortaokul düzeyindeki öğrenciler için hazırlanan bölümde, Anıtkabir ve çeşitli müzelere sanal gezintiler, geri dönüşüm temalı etkinlikler ve "siber güvenlik" konulu eğitsel oyunlar yer alıyor.

Okul Öncesi Öğrenciler İçin Etkinlik Takvimi

MEB, okul öncesi öğrencilerine yönelik olarak "Aile ve Çocuk Ara Tatil Etkinlik Takvimi"ni de hazırlayarak erişime sundu. Bu takvimde çocukların bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmeye yönelik etkinlikler yer alıyor. "Atatürk'ü Anıyorum" başlıklı içerikler de kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Doğa ve Aile İle Zaman Geçirme Fırsatları

Takvimde, çocukların aileleriyle doğada vakit geçirebilmesine olanak tanıyan "doğa zamanı" ve ev içinde yapılabilecek etkinliklerin yer aldığı "etkinlik zamanı" bölümleri de bulunuyor. "Ailemle mutfaktayım", "origami" ve "bilimsel keşif" gibi başlıklar altında sunulan etkinlikler, aile bireylerinin katılımı ile gerçekleştirilebilecek.

Tüm bu içeriklere, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

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