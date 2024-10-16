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MEB, Beşiktaş'taki Öğretmen Olayında Soruşturma Başlattı

Beşiktaş'taki bir lisede öğretmenin okul içinde silahla ateş etmesi üzerine MEB soruşturma açtı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 18:52
MEB, Beşiktaş'taki Öğretmen Olayında Soruşturma Başlattı

MEB'ten Beşiktaş'taki Silahlı Olay İçin İnceleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Beşiktaş'ta bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenin görevi sırasında meydana gelen silahlı olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, söz konusu okulda görevli Serdar A. isimli öğretmen, tartıştığı okul müdürüne silah çekmiş ve silahın tutukluk yapması neticesinde okul bahçesine çıkarak havaya ateş etmişti.

Polis Operasyonu

Olayın ihbar edilmesi üzerine, okula gelen polis ekipleri tarafından Serdar A. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, öğretmenin üzerinde ve çantasında bir ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak ele geçirildi.

MEB, bu tür olayların tekrarlanmaması ve güvenli bir eğitim ortamının sağlanması için gerekli tüm önlemleri alacaklarını belirtti.

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