MEB çalışanlarına güzel haber: Yüzde 50 indirimli olacak

2022-2023 eğitim öğretim yılında öğretmenlerin görevlendirildikleri illerdeki konaklama ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, 2023 yılının sonuna kadar konaklama ücretinde yüzde 50 oranında indirim yapılması ve bu süre içinde mevcut kapasitenin sadece konaklama ihtiyacı olan öğretmenler için kullanılması yönünde düzenleme yapılmıştı.

BAKAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen haricindeki eğitim personelinden gelen talepler doğrultusunda harekete geçti. Bakan Yusuf Tekin’in bu yöndeki talimatıyla Bakanlık bünyesinde öğretmenlik harici kadrolarda görev yapan personelin 2024 yılının sonuna kadar daha önce yapılan rezervasyonlar iptal edilmeden ve konaklama ücretlerinde maliyet bedellerinin altında kalmadan, öğretmenler ve diğer tüm Milli Eğitim Bakanlığı personeline sivil misafirlere uygulanan hizmet bedelleri üzerinden kahvaltı hariç yüzde 50 oranında indirim uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğimizi sevgiyle yoğuran kıymetli meslektaşlarıma. Yeni Türkiye’nin sürdürülebilir eğitim sisteminin mimarları olan, toplumun tüm bireylerine dokunan öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın emekleri karşılığında yüklerini hafifleten ve küçük bir teşekkür mahiyetinde imkanlar sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullanarak, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik yüzde 50 konaklama indirimini tüm Bakanlık personeline genişletme kararı alındığını duyurdu.