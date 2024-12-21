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MEB'den 2025'te 300 Bini Aşkın Öğretmene Uzman ve Başöğretmenlik İmkanı

2025'te 300 binden fazla öğretmenin uzman ve başöğretmenlik unvanı alması mümkün olacak. Yeni yönetmelik detayları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:55
MEB'den 2025'te 300 Bini Aşkın Öğretmene Uzman ve Başöğretmenlik İmkanı

Uzman ve Başöğretmenlik İmkanları Genişliyor

Son dakika gelişmelerine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılından itibaren 300 binden fazla öğretmenin uzman ve başöğretmenlik unvanı alabilmesi için yeni bir yönetmelik yayımladı. Resmi Gazete'de bugün yer alan düzenlemeye göre, öğretmenlik veya uzman öğretmenlikte toplam 20 yıl hizmet veren öğretmenler, doğrudan başöğretmenlik için başvuru yapabilecek.

Kariyer Basamakları Uygulaması Devam Ediyor

2022 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı hükümlerinin ardından hazırlanan yeni düzenleme, 18 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle, öğretmenlerin kariyer basamakları sürecinde hızlı ilerleme sağlamaları hedefleniyor.

Kimler Uzman veya Başöğretmen Olabilecek?

2025 itibarıyla, öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için gerekli eğitim programını tamamlamalarının ardından uzman öğretmen olabilecekler. Uzman öğretmenlikte de en az 10 yıl hizmet süresi olanlar, ilgili eğitim programını tamamlayarak başöğretmen unvanını alabilecekler.

Sınav ve Mesleki Çalışma Şartları Kaldırıldı

Yeni yönetmelikle, kariyer süreci için gereken sınav ve mesleki çalışma şartları da kaldırıldı. Böylelikle, 2025 yılı itibarıyla 300 binden fazla öğretmen, sınava girmeden uzman veya başöğretmenlik unvanı alabilecekler.

Geçmiş Veriler

2022 yılında 516 bin 974 öğretmen uzman öğretmen, 66 bin 679 öğretmen ise başöğretmen unvanı almıştı. 2023 yılında ise 69 bin 881 öğretmen uzman, 3 bin 891 öğretmen başöğretmen olma hakkı kazandı.

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