MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi: Yarışmalar, 'Aile Yılı' ve 'Yeşil Vatan' Etkinlikleri

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü genelgesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yurt içinde ve dış temsilciliklerde kapsamlı etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

Genelgenin amacı ve vurgulanan değerler

Genelgede eğitimin, bireyin şahsiyet inşasında ve milletlerin kültürel devamlılığında temel bir güç olduğu vurgulandı. Öğretmenlerin eğitim süreçlerinde yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda rehber ve rol model oldukları ifade edildi. Metinde, öğrencilerin öğretmen rehberliğinde yetkin ve erdemli bireyler olarak yetiştirilmelerinin hedeflendiği kaydedildi.

Bakanlığın 2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlediği "Aile Yılı" ile ailenin korunması ve güçlendirilmesi, "Yeşil Vatan" temasıyla ise çevre bilinci ve doğa duyarlılığına dayalı yetiştirme hedefleri öne çıkarıldı. Genelge, 24 Kasım'ı öğretmenlere şükran sunma vesilesi olarak nitelendiriyor.

Kutlama kurulları ve program düzenlemeleri

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlükleri ile dış temsilciliklerde kutlama kurulları kurulacak. Programlara şehit öğretmenlerin yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ve vatandaşlar davet edilecek. Başta şehit öğretmenler olmak üzere hayatını kaybetmiş öğretmenler kabir başında anılacak, şehit öğretmenlerin aileleri, emekli öğretmenler ve huzurevlerinde kalan öğretmenler ziyaret edilecek.

24 Kasım itibarıyla adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin yemini yaptırılacak. Ayrıca bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olan ve kutlama programlarına katılan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verilecek.

Yarışmalar, ödüller ve sergiler

Milli eğitim birimleri tarafından dijital ortamlarda ve yerelde öğretmenler, öğrenciler ile veliler arasında öğretmenlik mesleğiyle ilgili konularda anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film, fotoğraf ve benzeri yarışmalar düzenlenecek. Dereceye giren katılımcılara kutlama etkinlikleri sırasında ödüller takdim edilecek ve eserler sergilenecek.

Paneller, işbirlikleri ve spor etkinlikleri

Kutlama kurulları, gençlik ve spor il müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak öğretmenlerden oluşan takımlarla spor müsabakaları düzenleyecek. Mesleki başarı öyküleri konferans, panel ve söyleşilerle paylaşılacak; bu öyküleri anlatan kısa film ve görseller hazırlanarak kamuoyuna sunulacak.

Hafta ve yıl içinde üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğiyle panel, sempozyum, açık oturum ve benzeri faaliyetler yapılacak; misyon, saygınlık, rehberlik, adanmışlık, kardeşlik, aile ve yeşil vatan temaları ele alınacak.

Toplumsal destek ve çevre etkinlikleri

Kamu ve özel kurumlarla işbirliği içinde öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyaları düzenlenecek. Ayrıca illerdeki 100. Yıl Eğitim Ormanı ile ilçelerde uygun alanlarda ağaç dikimi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Genelge, kutlama programlarının mesleki dayanışmayı ve öğretmenlere duyulan sevgi-saygıyı güçlendirmeyi, mesleğin toplumsal değerini yüceltmeyi ve yeni başlayan öğretmenlere mesleğin yüceliğini hissettirmeyi amaçladığını belirtiyor.