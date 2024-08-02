MEB'den 81 İl Genelinde Okul Öncesi Etkinlikler

MEB, 81 İl Genelinde Okul Öncesi Etkinlikler Düzenliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çocukların potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olmak ve okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmak amacıyla Türkiye genelinde 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Etkinliklerin Amacı

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, bu etkinlikler, okul öncesi eğitimin çocukların hayatındaki kritik önemini vurgulamak ve toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak amacı taşımaktadır. Agustos ayında il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlükleri iş birliği içinde "okul öncesi etkinlikleri" gerçekleştirilecektir.

Festival Havasında Etkinlikler

Etkinlikler, festival atmosferinde organiz edilecek. Çocukların geleneksel ve evrensel sanat türlerini tanımalarını ve özgün uygulamalar yapmalarını sağlayacak sanat ve bilim atölyeleri kurulacak.

Açık Hava Etkinlikleri ve Oyunlar

Atölyelerin yanı sıra, fiziksel aktivitelerin ön planda olacağı açık hava etkinlikleri ve geleneksel çocuk oyunlarına da yer verilecektir. Ayrıca, etkinliklerde ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştirilecektir.