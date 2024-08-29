MEB'den Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli ile Yeni Dönemde Almanca Eğitimi

MEB, Yeni Dil Eğitim Modelini Genişletiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim döneminden itibaren, İngilizce ile birlikte Almanca ders saatlerinin arttırıldığı 'Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'ni 81 ilde, 300 okulda yaygınlaştırma kararı aldı.

Pilot Uygulama İşe Yaradı

Geçtiğimiz yıl, 26 ilde gerçekleştirilen pilot uygulamada, 32 okulda ortaokul 5. sınıf düzeyinden 2 bin 999 öğrenci İngilizce ve Almanca eğitim aldı. Üstelik bu öğrenciler, Türkçe derslerinin yanı sıra haftada toplam 14 saat İngilizce ve 2 saat Almanca dersi gördüler.

Uygulama Nasıl İlerleyecek?

Bu yıl, önceki yıl pilot uygulanan okullardaki 5. sınıflardaki eğitim, 6. sınıflara da taşınacak. Ayrıca, yeni belirlenen 5. sınıflarda da programa dahil edilecek. Böylece, MEB, üç temel dil becerisini elde etmek amacıyla eğitim süreçlerini daha etkin hale getirecek.

Eğitim Materyalleri Ücretsiz Olacak

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile yapılan anket ve görüşmeler neticesinde, modelin 300 okula yaygınlaştırılmasında etkili geri dönüşler elde edildi. Eğitim materyalleri öğretim süreci için özel olarak hazırlanacak ve öğrencilerle öğretmenlere ücretsiz olarak sunulacak.

Hedefler ve Amaçlar

Bu modelin amacı, öğrencilere dil öğrenme sürecinde olumlu bir tutum geliştirmek. Ayrıca, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) esasları doğrultusunda, etkili dil kullanımı ve kültürel farkındalığın artırılması hedefleniyor. Öğrencilerin iletişimsel beceriler kazanmalarını teşvik eden bu kapsamlı eğitim modeli, iletişimsel dil öğretimi yöntemlerine odaklanmaktadır.