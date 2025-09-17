MEB'den Dijital Rehberlik: "Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri"

MEB, ortaokul ve lise öğrencilerinin ilgi ve becerilerine göre yönlendirilmesi için "Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri"ni dijital ortamda uygulamaya başlatıyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:35
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) geliştirilen "Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri", ortaokul ve lise öğrencilerinin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun eğitim ve meslek tercihi yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Uygulama şekli ve değerlendirme

Yazılım süreçleri tamamlanan envanterler, bu yılın eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanacak. Envanterler dijital ortamda hazırlanmış internet sitesi üzerinden öğrencilere sunulacak ve cevaplar okul rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanlar tarafından değerlendirilecek. Böylelikle öğrencilere mesleki rehberlik kapsamında yönlendirme ve yerleştirme hizmeti sağlanacak.

Hedefler ve içerik

Envanterlerin amaçları arasında öğrencilerin liseye geçiş ve program tercihlerinde daha isabetli yönlendirilmeleri, dijital yeterliklerinin güçlendirilmesi ve mesleklere yönelik olumlu tutum geliştirmeleri bulunuyor. Çalışma, öğrencilerin hem kendilerine uygun programları seçmelerine hem de eğitimle iş yaşamı arasındaki ilişkiyi daha bilinçli kavramalarına katkı sağlayacak.

"Mesleki İlgi Envanteri", bilim, doğa/ekosistem, sosyal etki, kültür, toplum ve inanç sistemi, sanat, spor, sağlık, teknoloji ve mühendislik, veri bilimi ve dijital iletişim gibi geniş bir yelpazede öğrencilerin ilgilerini ölçmeye yönelik maddeler içeriyor.

"Mesleki Beceri Envanteri" ise ortaokul ve lise öğrencilerinin mesleki ve teknik anadolu liselerinde yer alan 53 alan ve 114 dala yönelik beceri profillerini belirlemek üzere hazırlandı. Ortaokul düzeyinde öğrenciler liseye geçiş sürecinde ilgi ve becerilerine uygun alanlara yönlendirilecek; lise düzeyinde ise yükseköğretim programlarına veya meslek dallarına daha bilinçli yönelim sağlanacak.

Öğretmenler, veliler ve uzun vadeli hedef

Envanterler yalnızca öğrenciler için değil, öğretmenler ve veliler için de yol gösterici olacak. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak bu araçlar, öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek güçlü bir kaynak niteliği taşıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel ilkeleri doğrultusunda hazırlanan envanterler, eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirerek Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefini destekleyecek. Bu sayede öğrenciler okul dönemlerinin yanı sıra yaşam boyu gelişim süreçlerinde de kendilerini tanıyacak, potansiyellerini ortaya çıkaracak ve doğru mesleki kararlar alabilecek.

