MEB'den Esat Oktay Yıldıran bildirisi

İzmir’in Buca ilçesindeki bir ilkokula, 12 Eylül Darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde işkence yaptığı iddia edilen Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi büyük tepki çekti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kararın kabul edilemez olduğunu ve valiliğin yetkili olduğunu açıkladı. MEB, geçmişin acılarını unutmadıklarını ve adil bir hafızayı tesis etmek için çalıştıklarını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin, caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir. Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir."

Esat Oktay Yıldıran Kimdir?

Esat Oktay Yıldıran, 12 Eylül Darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde İç Güvenlik Komutanı olarak görev yapmış ve tutuklulara işkence yaptığı iddia edilmiş bir Türk askeriydi. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı’nda da görev almıştı. 1988 yılında İstanbul’da bir otobüste suikast sonucu öldürüldü.

Olayla ilgili neler yaşandı?

İzmir’in Buca ilçesindeki Belenbaşı İlkokulu’na, 12 Eylül Darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde işkence yaptığı iddia edilen Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi kararı, 2010 yılında alındı. Bu karar, kamuoyunda ve siyasette büyük tepki çekti. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, Yıldıran’ın cezaevinde yüzlerce kişinin ölümüne sebep olduğunu ve insanlık dışı uygulamalar yaptığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kararın kabul edilemez olduğunu ve valiliğin yetkili olduğunu açıkladı. MEB, geçmişin acılarını unutmadıklarını ve adil bir hafızayı tesis etmek için çalıştıklarını belirtti. Fatih’te Şehitler Parkı’ndaki anıtta yer alan Esat Oktay Yıldıran’ın ismi, Ergenekon davaları esnasında Fatih Belediyesi tarafından kaldırıldı. Yıldıran’ın adının yer aldığı mermer parça, belediye ekipleri tarafından söküldü.