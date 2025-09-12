MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

MEB, İstanbul ve Erzurum'da kurulan Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri için yetenek sınavı başvurularını başlattı; hedef Türk mutfağını dünya markası haline getirmek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk mutfağının sürekliliğini sağlamak ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında İstanbul Vehbi Koç Vakfı Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Erzurum Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurularak, yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilecek ve mutfak sanatlarına gönül veren gençler profesyonel kariyere hazırlanacak.

Projenin hedefi

Programın temel hedefleri arasında, binlerce yıllık geçmişe sahip zengin Türk mutfağını küresel sahnede bir dünya markası haline getirmek ve gastro-diplomasi yoluyla Türkiye'nin yerel lezzetlerini uluslararası platformda tanıtmak yer alıyor. Ayrıca nitelikli ve vizyoner şefler yetiştirmek amaçlanıyor.

Başvuru ve sınav takvimi

Hazırlık sınıflarına öğrenci alımı, iki aşamalı başvuru ve sınav takvimi ile gerçekleştirilecek. Eylül Dönemi Başvuruları: 8-19 Eylül 2025 ve Ekim Dönemi Başvuruları: 4-21 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular, veliler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden tamamlanabilecek. 2025 yılı Liselere Giriş Sınavı (LGS) puanına sahip ve hazırlık ya da 9. sınıfa yeni kayıt yaptıran tüm öğrenciler yetenek sınavına girme hakkına sahip olacak.

Değerlendirme kriterleri

Gastronomi lisesi yetenek sınavı, adayları çok yönlü olarak değerlendirecek. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak ve şu kriterler esas alınacak:

Merkezi Sınav Puanı (LGS): Öğrencinin akademik temelini ölçer.

Yabancı Dil Puanı: Küresel mutfak vizyonu için dil becerisinin önemini vurgular.

Mesleki İlgi ve Yatkınlık: Adayın gastronomiye olan tutkusu ve potansiyeli değerlendirilir.

Özel Yetenek: Mutfak sanatlarına dair pratik beceriler ve yaratıcılık ölçülür.

Mezunlara sağlanan avantajlar

Program çerçevesinde öğrenciler, ülkenin önde gelen usta şefleriyle düzenlenecek atölye çalışmaları ve yerel coğrafyayı tanımaya yönelik gezilere katılacak. Mezunlar sadece lise diploması almakla kalmayacak; ayrıca iş yeri açma belgesi, Europass Sertifika/Diploma Eki gibi uluslararası geçerliliği olan belgelerle donatılacak.

Alanlarında çalışmaları halinde mezunlara teknisyen unvanı verilecek ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarısı ile ilgili lisans ve ön lisans programlarına devam edebilecekler.

