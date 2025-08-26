MEB'den Liseye Hoş Geldin Kitapları — 9. Sınıf Uyum Rehberi

MEB, 9. sınıf öğrencileri için "Liseye Hoş Geldin" kitap setini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)"Liseye Hoş Geldin" kitaplarını hazırladı.

Kitabın amaç ve içeriği

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan kitap seti, öğrencilerin lise döneminde karşılaşacakları dersler ve programların işleyişine ilişkin bilgiler ile lise eğitimi boyunca yararlanabilecekleri eğitim platformlarının tanıtımını içeriyor. Kitaplar, öğrencilerin uyum süreçlerini kolaylaştıracak akademik ve sosyal rehberlik sunuyor.

Ders tanıtımları

Sette Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe ve İngilizce derslerindeki yenilikler ve derslerin özellikleri anlatılarak, lise müfredatının öğrencilere neler getirdiği detaylı şekilde aktarılıyor.

Kitap bölümleri

Kitaplarda Liseye Hoş Geldiniz, Bu Kitapta Neler Var?, Derslerin Tanıtımı, Neler Öğreneceğiz?, Nasıl Çalışmalıyım?, Başarı İçin İpuçları, Çevrim İçi Öğrenme Platformları ve Örnek Etkinlikler gibi bölümler yer alıyor. Bu bölümler öğrencilerin hem bireysel çalışma fırsatlarına erişimini kolaylaştırıyor hem de uyum sürecine yardımcı olacak pratik bilgiler sunuyor.

Tanıtılan çevrim içi platformlar

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları kaynaklara kolay erişim sağlayan ve bireysel öğrenmeye katkı veren MEBİ, OGM Materyal ve EBA gibi çevrim içi platformlar kitaplarda tanıtılıyor.

Erişim

Kitap setlerine https://ogmmateryal.eba.gov.tr/liseye-hosgeldin adresinden ulaşılabiliyor.