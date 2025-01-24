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MEB'den Özel Okul Kıyafetlerinde Önemli Düzenleme: Serbest Piyasa Güvencesi

MEB, özel okul kıyafetlerinin serbest piyasa koşullarında temin edilebileceğini duyurdu. Veliler istedikleri yerden alışveriş yapabilecek.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:01
MEB'den Özel Okul Kıyafetlerinde Önemli Düzenleme: Serbest Piyasa Güvencesi

MEB'den Özel Okul Kıyafetleri Üzerine Yeni Düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okul öğrencilerinin kıyafetlerini serbest piyasa koşullarında temin edebileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 6 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan yeni mevzuatın, özel okul velilerine ek mali yük getirmemesi hedefleniyor.

Serbest Alışveriş İmkanı

Resmi Gazete'de yayımlanan hükümler doğrultusunda, devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda da öğrencilerin formaları serbest piyasa koşullarından temin edilebilecek. Bu durumda velilerin, okul formalarının yalnızca belirli ticaret platformlarından alınması yönünde dayatmalara maruz kalmayacakları belirtildi. Veliler, istedikleri yerden kıyafet alabilecek.

Özel Gün ve Faaliyetlerde Kıyafetler

MEB ayrıca, özel günlerde, haftalarda ve kutlamalarda kullanılacak ders içi ve ders dışı faaliyetlerde, velilerin mali yük getirecek özel kıyafetler almalarına da engel olacak. Kıyafetlerin özel işaret, baskı ve desen içermemesi şartı vurgulandı.

Belirleme Sürecinde İşbirliği

Özel okullar, kıyafetleri belirlerken okul-aile birliği yönetim kurulu ve öğretmenler kurulunun görüşlerini almak zorunda olacak. Okul müdürlükleri, kıyafetlerin belirlenmesinde devlet okullarında olduğu gibi aynı ilkeleri uygulayacak. Ayrıca, kıyafetlerin okulların internet sitelerinde yayımlanması ve 4 eğitim ve öğretim yılı boyunca değişikliğe uğramayacağı da dikkat çekildi.

Kıyafetlerin Temel İlkeleri

Kıyafetlerin, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen ilkeler doğrultusunda; ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması gerekecek.

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