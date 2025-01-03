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MEB'den Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması Duyurusu

MEB, Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması düzenliyor. Başvurular 2-17 Ocak tarihleri arasında alınacak.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:25
MEB'den Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması Duyurusu

MEB, Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışmasını Duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk mutfağının geleneksel tatlarını koruma ve dünya mutfaklarıyla buluşturma misyonu çerçevesinde, "MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması" düzenleyeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festival, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yiyecek ve içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecek. Başvurular, 2-17 Ocak tarihleri arasında gastrofest.meb.gov.tr adresinden alınacak.

Yarışmanın Amaçları ve Detayları

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen bu yarışma, öğrencilere mesleki eğitim yoluyla kazandıkları becerileri sergileme imkanı sunarken, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Festival, belirlenecek 15 gastronomi bölgesinde tüm illerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bölge yarışmalarının ardından, final yarışmaları ve ödül töreni 15-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

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