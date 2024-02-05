MEB duyurdu: Yarın okullarda 6 Şubat anısına saygı duruşunda bulunulacak

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonucu yaşamını yitirenler için MEB, tüm okullarda yarın 1 dakika saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

MEB duyurdu: Yarın okullarda 6 Şubat anısına saygı duruşunda bulunulacak
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla, depremde hayatını kaybedenler için tüm illerde yarın 1 dakika saygı duruşu yapılmasını istedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonucu yaşamını yitirenler anısına tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde yarın 1 dakika saygı duruşu yapılacak. Bu karar, gönderilen yazıyla duyuruldu.

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