MEB duyurdu: Yarın okullarda 6 Şubat anısına saygı duruşunda bulunulacak

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla, depremde hayatını kaybedenler için tüm illerde yarın 1 dakika saygı duruşu yapılmasını istedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonucu yaşamını yitirenler anısına tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde yarın 1 dakika saygı duruşu yapılacak. Bu karar, gönderilen yazıyla duyuruldu.