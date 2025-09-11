MEB: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanına Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alımı Başlıyor

MEB'in Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi kapsamında Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı için eylül ve ekim aylarında yetenek sınavıyla öğrenci alınacak.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:40
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi" kapsamında, gastronomi mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı için yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılacak.

Sınav Takvimi ve Başvuru Süreci

Hazırlık sınıfına öğrenci kabulü, eylül ve ekim aylarının son haftasında gerçekleştirilecek yetenek sınavı sonuçlarına göre belirlenecek. Nakil ve geçiş başvuruları, eylül ayı yetenek sınavı için 19 Eylül'e kadar; ekim ayı yetenek sınavı için ise 4-21 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.

Başvurular, veliler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuruya hak kazanmak için, 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanına sahip olmak ve hazırlık/9. sınıflara yeni kayıt yaptırmış olmak gerekiyor.

Değerlendirme Kriterleri ve Eğitim İçeriği

Yetenek sınavı, "LGS kapsamındaki merkezi sınav puanı", "Yabancı Dil Puanı", "Mesleki İlgi ve Mesleğe Yatkınlığı" ve "Özel Yetenek" olmak üzere dört kriterde değerlendirilecek; değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak.

Hazırlık sınıfı programında mutfak teknikleri ve uygulamaları, tarım ve üretim zinciri eğitimi, arkeoloji ve kültürel miras bilinci, estetik ve yaratıcı düşünce, yabancı dil ve küresel mutfak vizyonu gibi eğitimler bulunuyor. Ayrıca usta şeflerle atölye çalışmaları ve yerel coğrafya gezileri düzenlenecek.

Okullar, Hedefler ve Mezuniyet Sonrası Haklar

Proje kapsamında öğrenci kabulü, ilgili mevzuat ile belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda İstanbul Vehbi Koç Vakfı Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erzurum Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hazırlık sınıfları için gerçekleştirilecek.

Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi ile amaçlananlar arasında dünyaya nitelikli şefler kazandırmak, Türkiye'nin ürün ve lezzetlerini uluslararası alanda tanıtmak, Türk mutfağını bir dünya markası haline getirmek ve gastro-diplomasi yoluyla Türkiye'nin kültürel gücünü artırmak yer alıyor.

Programı tamamlayan öğrencilere diploma ve iş yeri açma belgesi verilecek. Ayrıca seçmeli meslek dersleriyle ilgili sertifikalar ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında Europass Sertifika/Diploma Eki düzenlenecek; alınan ve başarılan modüller, dersler ve krediler belge üzerinde gösterilecek.

Mezunlar, alanlarında çalışmaları halinde teknisyen unvanı alacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olanlar ise ön lisans veya lisans programlarına giriş hakkına sahip olacak.

