MEB, GençTek Zirvesi ile Öğrencileri Bilişim Teknolojilerinde Buluşturuyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bilişim teknolojileri alanında kendini geliştirmek isteyen öğrenciler ve danışman öğretmenler için "GençTek Zirvesi" düzenliyor. Türkiye genelinden gençleri bilişim ekosistemi içinde buluşturacak zirve, 8-9 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Zirve kapsamında, bilişim alanında çalışma yürütmek isteyen öğrenciler ve danışman öğretmenler, deneyimlerini paylaşmak için bir araya gelecek. Öğrencilere teknoloji ve dijital alandaki yeteneklerini sergileme fırsatı sunan bu etkinlik, bilişim alanında kendilerini geliştirmek, projeler üretmek ve çalışmalarını daha etkin hale getirmek isteyen herkesi kapsıyor.

Bilişim alanında nitelikli bireylerin yetiştirilmesi hedeflenen bu zirve, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyonunda yürütülen GençTek çalışmalarıyla destekleniyor. GençTek projesi, öğrencilerin ve danışman öğretmenlerin iletişim ve işbirliğini artırmayı amaçlayan bir akran öğrenme modeline dayanıyor.

GençTek çalışmaları, bilişim alanındaki gelişmelere uyum sağlamak ve toplumun ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretmek için tasarlandı. Bu sayede, öğrenciler derste kazandıkları becerileri geliştirebilir, eğitim süreçlerine derinlik kazandıran etkinliklere katılabilirler. Ayrıca, disiplinler arası işbirliği ve organizasyonel verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler, erken yaşlarda bilişim alanındaki yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor ve "istiklalden istikbale, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesiller yetiştirmek" hedefi doğrultusunda kendilerini ifade edebiliyorlar. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle okullar, planladıkları projelerle GençTek ekosistemine asil temsilciler olarak katılabiliyor. Çalışmalarını paylaşmak isteyen öğrenciler ise danışman öğretmenleri aracılığıyla başvuru yapabiliyorlar.

Zirveyle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için genctek.eba.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.