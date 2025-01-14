MEB, 'Girişimcilik ve Fütüvvet' Yarışmasında Ödülleri Takdim Etti

MEB'in 'Girişimcilik ve Fütüvvet' Temalı Afiş Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen "Girişimcilik ve Fütüvvet" temalı afiş yarışmasında, toplumsal dayanışma ve girişimcilik konularında farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen ödül töreni büyük ilgi gördü.

Tören Detayları

Bakanlığın Başöğretmen Toplantı Salonu'nda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen törene, Bakan Yardımcıları Ömer Faruk Yelkenci ve Nazif Yılmaz ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz katıldı.

Ahilik ve Gelenekler Üzerine Vurgu

Bakan Yardımcısı Yelkenci, törendeki konuşmasında yarışmayı ahilikle ilişkilendirerek; "Devlet geleneğimizde Ahilik Teşkilatı, devletin sivil kurucularındandır. Selçuklu ve Osmanlı Devletleri'nde kuruluş kodlarını ortaya koyan zümre arasında yer almıştır" dedi.

Yelkenci, "Bu yapı tarihsel süreçte ahlak çerçevesinde çalışan dürüst zanaat erbabını gayriahlaki rekabetten korumuş ve men etmiştir. Bu, tüm meslekler için oluşturdukları geleneksel standartlarla sağlanmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Öğrencilerin Katkısı

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulanmakta olan Maziden Atiye Ahlat Projesi hakkında bilgi vererek, "Her hafta bir grup öğrencinin orada ağırlandığını, afiş çalışmalarını <öğrencilerin paylaşacağını belirtti.

Gençlerin Gelişimine Katkı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Karagöz, ahilik ve girişimcilik seçmeli dersinin başlatıldığını hatırlatarak, "'Girişimcilik ve Fütüvvet' temalı afiş yarışmasıyla amaçlarımız arasında gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve girişimcilik bilinci ile fütüvvet anlayışına dair farkındalığı artırmak bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ödüller Sahibine Ulaştı

Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören, öğrencilerin başarılarını kutlamakla birlikte Türkiye'deki girişimcilik kültürünün yayılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.