MEB, "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" Bülteniyle Şiddetle Mücadeleye Vurgu

Milli Eğitim Bakanlığı "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" bülteni; şiddetin türleri, araştırmalar ve önleyici stratejiler paylaşıldı. Yusuf Tekin mesaj yayımladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:27
Milli Eğitim Bakanlığı, şiddetle mücadele ve toplumsal farkındalığı artırma amacıyla "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" başlıklı kapsamlı bir bülten yayımladı. Bültende şiddetin bireyler ve toplum üzerindeki çok yönlü etkileri, önleyici müdahale programları ve toplumsal yansımalar kapsamlı biçimde ele alınıyor.

Bültenin içeriği

Bültende fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik, dijital ve sosyal şiddet türleri detaylı şekilde incelendi. Ayrıca Bakanlık tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Genelinde Öğrencilerde Şiddet Algısı Araştırması" ve "Okullarda Şiddet Risk Haritaları" gibi çalışmaların bulgularına yer verildi. Bu veriler, şiddetin nedenlerini anlamak ve etkili müdahale stratejileri geliştirmek için önemli kaynaklar sunuyor.

Yol haritası ve uygulamalar

Bültende "Şiddet Döngüsü, Şiddeti Açıklayan Psikolojik Yaklaşımlar, Şiddette Aile Faktörü, Şiddetle Mücadelede Eğitim, Aile ve Toplum İş Birliği" gibi başlıklarda yol gösterici içerikler yer alıyor. Bakanlıkça yürütülen önleme, müdahale ve izleme çalışmalarına ilişkin bilgiler ile ebeveynlerin çocuklarını şiddet risklerinden koruma süreçlerinde dikkat etmesi gereken unsurlar vurgulanıyor.

Bakan Yusuf Tekin'in mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bültene özel yazısında şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Şiddet, bireyler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin ötesinde toplumsal düzeni ve güvenliği zedeleyen, çok katmanlı ve kapsamlı bir sorundur. Fiziksel, psikolojik ya da ekonomik şiddet türleri insanların temel hak ve özgürlüklerini engellemekte, insanların güvende oldukları duygusunu, sosyal ilişkilerini ve toplumsal işbirliğini olumsuz etkilemektedir. Şiddetsiz bir yaşam herkesin hakkıdır. Bu hakkı güvence altına almak ve her bireyin güvenli ve erdemli bir yaşam sürdürebilmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Amaç

Bakanlık bu çalışmayla bireyin güvenliğini ve toplumun esenliğini merkeze alarak farkındalığı artırmayı, koruyucu tedbirleri güçlendirmeyi ve bireylerin şiddetten uzak, sağlıklı bir yaşam kurmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

