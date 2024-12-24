MEB, İlkokul Birinci Sınıflar İçin Yeni Etkinlik Fasiküllerini Yayınladı

MEB, İlkokul Birinci Sınıflar İçin Yeni Fasiküller Yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik, yeni müfredatta yer verilen süreç odaklı öğrenme çıktılarına uygun etkinlik fasiküllerini duyurdu. Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine yönelik hazırlanan bu fasiküller, öğrencilerin derslerinde daha etkileşimli ve verimli bir öğrenme deneyimi yaşamalarını hedefliyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin, öğrencilerin becerilerine ve özel durumlarına göre çeşitlendirildiği belirtiliyor. Bu model, günlük yaşamla ilgili problemler üzerinden bilgi ve becerilerin ölçülmesini amaçlıyor.

Etkinlik Fasiküllerinin İçeriği

Yeni fasiküller 22 Kasım'da tanıtılan ilk paketinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin Türkçe dört dil becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler içeriyor. Ayrıca, süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici değerlendirme etkinlikleri de fasiküllerde yer alıyor.

Erişim Bilgisi

Öğrenciler ve öğretmenler, bu etkinlik fasiküllerine MEB’in resmi internet adresinden kolayca ulaşabilirler.