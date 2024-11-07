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MEB'in Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri 11 Bin Öğrenciye Ulaşıyor

MEB, evde ve hastanede eğitim alan öğrenci sayısını 11 bini geçti. Özel eğitim hizmetleri detaylarıyla açıklandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:36
MEB'in Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri 11 Bin Öğrenciye Ulaşıyor

MEB’in Eğitim Hizmetlerinden 11 Binden Fazla Öğrenci Yararlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tedavi gören veya sağlık sorunları nedeniyle zorunlu öğrenim çağında okula gidemeyen öğrencilere yönelik eğitim hizmetlerini sürdürüyor. Uzun süreli sağlık problemleri olan öğrenciler için hastanelerde düzenlenen sınıflarda ve evlerinde eğitim imkanı sağlanıyor.

Hastanelerde Sınıflar ve Evde Eğitim Uygulamaları

Oyuncakların yanında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitimde, veliler hastanelerde kurulan sınıflara başvuru yapabiliyor. Bu sistem sayesinde, öğrencilerin ders programları haftada 10 ders saatinden az olmamak üzere düzenleniyor. Ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için bu süre ise haftada 16 ders saatini buluyor.

Hastanelerde 31 İlde Eğitim Veriliyor

Türkiye genelinde 31 ilde bulunan 77 hastanede eğitim hizmeti sunuluyor ve her hastane sınıfında iki öğretmen görev yapıyor. Şu anda 510 öğrenci hastane sınıfında eğitim almakta. Bu uygulama, öğrencilere kayıtlı oldukları sınıflardaki eğitimlerini devam ettirmeleri için önemli bir fırsat sağlıyor.

Hastane Sınıfları Uygulama Kılavuzu

Bakanlık, eğitimde standartların sağlanması amacıyla "Hastane Sınıfları Uygulama Kılavuzu" yayımlamıştır. Kılavuzda, öğrenim gören öğrencilere verilmesi gereken Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hakkında detaylı bilgiler yer almakta, öğretmenlere ve ailelere yönelik öneriler sıralanmaktadır.

Evde Eğitim Hizmetleri ile Öğrenci Destekleniyor

Evde eğitim hizmetleri ise, en az 12 hafta boyunca örgün eğitimden yararlanamayan öğrencilere sunulmaktadır. Türkiye’de şu anda 10,603 öğrenci bu hizmetten faydalanmaktadır. Tüm bu hizmetler, öğrencilere hem akademik hem de duygusal gelişim açısından destek sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

MEB, evde ve hastane de eğitim alan toplamda 11,113 öğrenciyi desteklemek için yaklaşık 10,000 öğretmeni görevlendirmiştir.

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