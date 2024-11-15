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MEB'in 'Öğretmen Gözüyle' Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

MEB'in düzenlediği 'Öğretmen gözüyle' fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler ve ödül töreni detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:02
MEB'in 'Öğretmen Gözüyle' Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

MEB'in 'Öğretmen Gözüyle' Fotoğraf Yarışmasının Sonuçları Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği 'Öğretmen gözüyle' temalı fotoğraf yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Bu yarışma ile öğretmenlerin sanatsal etkinliklere katılımları teşvik edildi.

Yarışmaya Yoğun İlgi

Yarışmaya 81 ilden öğretmenler katıldı. Eserlerin seçimi, ilk aşamada il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapıldı ve bu aşamada toplam 687 eser MEB'e gönderildi. Bakanlık tarafından oluşturulan jüri, bu eserler arasından dereceye giren eserleri belirledi.

Dereceye Girenler

Yarışmada ödüller şu şekilde dağıtıldı:

  • Birincilik: Serhat Bürke (Bingöl - Sınıf Öğretmeni)
  • İkincilik: Arzu Özkan (Ankara - İngilizce Öğretmeni)
  • Üçüncülük: Seda Akça (İstanbul - Sınıf Öğretmeni)

Öte yandan, mansiyon ödülleri ise şu öğretmenlere verildi:

  • Berat Arıbaş (Tekirdağ - Sınıf Öğretmeni)
  • Oğuzhan Demirtaş (Erzurum - Sınıf Öğretmeni)
  • Serhat Bürke (Bingöl - Sınıf Öğretmeni)

Ödül Töreni ve Sergi

Dereceye giren öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına davet edilerek ödüllerini alacaklar. Ayrıca, ödül alan eserlerle birlikte jüri tarafından sergilenmeye değer görülen toplam 60 eser, 21-27 Kasım tarihleri arasında Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde ve 26-27 Kasım tarihlerinde Erzurum’daki Maarif Kongresi etkinliklerinde sergilenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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