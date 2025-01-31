MEB, İstiklal Marşı'nın Kabulü İçin Etkinlikler Düzenliyor

Türkiye'de İstiklal Marşı Coşkusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Bu yılki etkinliklerin ortak teması ise "Bir yıldız, bir hilal, ilelebet istiklal" olacak.

Etkinlikler ve Yarışmalar

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, bu etkinlikler çerçevesinde öğrencilerin İstiklal Marşı'nın derin anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın tarihsel önemini kavramaları amaçlanıyor. Bu kapsamda, "İstiklal Marşı" konulu resim yarışması düzenlenecek. Ayrıca, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında "İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması" da gerçekleştirilecek.

Özellikle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) ortaöğretim öğrencileri, milli ve manevi değerleri yansıtan "Bir yıldız, bir hilal, ilelebet istiklal" temalı kompozisyon yarışmasına katılacak. Bunun yanı sıra, öğrencilerin bilgi edinme, hızlı düşünme ve doğru karar verme yeteneklerini sergilemesi için İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çevrim içi bilgi yarışması düzenlenecek.

Öğretmenler İçin Farklı Yarışmalar

Türkiye ve KKTC'deki öğretmenler de "Bir yıldız, bir hilal, ilelebet istiklal" temalı fotoğraf yarışmasına katılım sağlayabilecek. Bu yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenler, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programında ödüllendirilecek. Ayrıca, dereceye giren öğrenci eserleri dijital ortamda yayımlanacak.

Özel Program Hazırlıkları

Foov, okul törenleri ve yarışmaların yanı sıra, güzel sanatlar lisesi müzik ve tiyatro bölümü öğrencilerinin de yer alacağı özel bir program hazırlanıyor. Öğretmenler tarafından yazılacak senaryolarla gerçekleştirilecek etkinlik, TRT'de canlı yayınlanması planlanıyor.

Öğrenci Katılımı ve Hazırlıklar

İstiklal Marşı programı için milli mücadelede etkin olan İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, İzmir, Çanakkale, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa gibi 14 ildeki öğrencilerin katılımıyla tarihi mekanlarda çekimler gerçekleştirilecek. Bu çekimlerden oluşturulacak video ile İstiklal Marşı'nın 10 kıtası seslendirilecek.

Son olarak, bakanlık, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasındaki kelimelerin anlamlarını içeren sözlükçe hazırlıkları yürütmekte ve günün anlamına özel bir editoryal kitap da çıkarılmakta.