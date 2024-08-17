Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

MEB Müfettiş Yardımcılığı Sınavında Başvuru Kapsamı Genişletildi

MEB, mühendislik ve teknoloji fakülteleri mezunlarını Müfettiş Yardımcılığı yarışma sınavına kabul edecek.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 16:59
MEB Müfettiş Yardımcılığı Sınavında Başvuru Kapsamı Genişletildi

MEB Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nda Yenilikler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nın başvuru kapsamını genişletti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji fakülteleri mezunları da bu sınava başvuru yapabilecekler.

Yeni Yönetmelik ve Başvuru Hakları

Yönetmelikte yapılan değişiklikler, MEB'in rehberlik ve denetim faaliyetlerinde karşılaşılan sorunların giderilmesini hedefliyor. Bu değişiklikler doğrultusunda, daha önce sadece eğitim bilimleri mezunlarına açık olan yarışma sınavı, geniş bir yelpazede mezunları da kapsayacak şekilde düzenlendi.

Sınav Süreçleri ve Koşulları

Buna bağlı olarak, Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı, belirli kadro ve ihtiyaç durumlarına göre belirlenen "öğretmenlik alanları ile öğretmenlik dışı alanlar" çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Sınavın geçerlilik süresi de yeni düzenleme ile birlikte 6 aydan 1 yıla çıkarıldı.

Ayrıca, sınava itiraz süreçleri ve sınav soruları ile ilgili bilgiler, MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ile uyumlu hale getirildi. Başarı gösteren asıl ve yedek adayların atamaları, başvuru yaptıkları alanlara göre değerlendirilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı