MEB Müfettiş Yardımcılığı Sınavında Başvuru Kapsamı Genişletildi

MEB Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nda Yenilikler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nın başvuru kapsamını genişletti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji fakülteleri mezunları da bu sınava başvuru yapabilecekler.

Yeni Yönetmelik ve Başvuru Hakları

Yönetmelikte yapılan değişiklikler, MEB'in rehberlik ve denetim faaliyetlerinde karşılaşılan sorunların giderilmesini hedefliyor. Bu değişiklikler doğrultusunda, daha önce sadece eğitim bilimleri mezunlarına açık olan yarışma sınavı, geniş bir yelpazede mezunları da kapsayacak şekilde düzenlendi.

Sınav Süreçleri ve Koşulları

Buna bağlı olarak, Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı, belirli kadro ve ihtiyaç durumlarına göre belirlenen "öğretmenlik alanları ile öğretmenlik dışı alanlar" çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Sınavın geçerlilik süresi de yeni düzenleme ile birlikte 6 aydan 1 yıla çıkarıldı.

Ayrıca, sınava itiraz süreçleri ve sınav soruları ile ilgili bilgiler, MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ile uyumlu hale getirildi. Başarı gösteren asıl ve yedek adayların atamaları, başvuru yaptıkları alanlara göre değerlendirilecektir.