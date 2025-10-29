MEB Ödül Töreni: 'Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete' Etkinliği

MEB'den 'Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete' Yarışmasının Ödül Töreni

Tören ve Katılımcılar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu yarışmanın ödül töreni, MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirildi. Tören, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlendi ve etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bürokratları, öğretmenler, veliler ile öğrenciler katıldı.

Program Akışı

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından, geçen yıl ilk kez uygulamaya konulan uygulama okullarından Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, yarışma temasıyla hazırladıkları müzik dinletisini sundu. Programda, bakanlar Tekin ve Göktaş da dinletiyi alkışlarla destekledi; öğrenciler ise Türk bayraklarıyla müziklere eşlik etti.

Ödül Töreni

Dinletinin ardından iki bakan, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü çatısı altında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Ödül dağılımı kapsamında resim yarışması resmi ilkokul öğrencileri arasında; resim, şiir ve kompozisyon dalları ise ortaokul ve imam hatip ortaokul öğrencileri arasında değerlendirildi.

Kapanış

Tören, dereceye giren öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu yarışmanın ödül töreni düzenlendi. MEB Şura Salonu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2), bakanlık bürokratları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.