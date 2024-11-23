MEB, Okul Kütüphanelerine Otomasyon Sistemi Getiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul kütüphanelerindeki kaynakların yönetimini dijital ortama taşıyarak, otomasyon sistemi kullanacak. Resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerin kuruluş ve işleyişine yönelik yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kütüphanelerde Kütüphaneci Atanacak

Yeni düzenlemeye göre, kitap sayısı 10 binden fazla olan kütüphanelere kütüphaneci atanacak. Bu uzman kişilerin atanamadığı durumlarda, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe alanlarından öğretmenler görevlendirilecek. Eğer uygun bir öğretmen bulunamazsa, kütüphanecilik kursu almış bir öğretmen kütüphaneden sorumlu olacak. Ayrıca, kütüphaneden sorumlu kişiye destek amaçlı bir memur atanacak.

Kütüphane Yönetimi ve Kaynaklar

Kütüphaneciler, kaynakların kayıtlarını düzenli tutmak ve sağlıklı erişim için bibliyografik kimlikler oluşturmakla sorumlu olacak. Bakanlıkça belirlenen kataloglama ve sınıflama sistemi kullanılacak ve tüm bu işlemler kütüphane otomasyon sistemi üzerinden yapılacak. Ayrıca, okuma kültürünü destekleyen etkinlikler de düzenlenecek.

Seçim ve Ayıklama Komisyonu Kurulacak

Yeni yönetmelik, ilçelerde kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimi için Seçim ve Ayıklama Komisyonu kurulmasını öngörüyor. Bu komisyon, kaynakların seçiminde milli eğitimin amaçları ile temel ilkelerine uygun hareket edecek.

Danışma Hizmeti ve Etkinlikler

Kütüphanelerde, öğretmen ve öğrencilerin bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere danışma hizmeti sunulacak. Ayrıca, her öğretim yılı başında öğrencilere kütüphane kaynaklarının kullanımı öğretilerek, yazarlarla söyleşiler gibi etkinlikler düzenlenecek.

Ödünç Alma Kuralları

Okul kütüphanesinde öğrenci ve öğretmenlerin bir kitabı en fazla 15 gün ödünç alabileceği belirtiliyor. Danışma kaynakları ve sürekli yayınlar ödünç verilmeyecek, bu süreç kütüphane otomasyon sistemi üzerinden yürütülecek. Öğrenciler bir defada 3, öğretmenler ise en fazla 5 kitap ödünç alabilecek.

Bu yeni düzenlemeyle, 22 Ağustos 2001 tarihli ve 24501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.