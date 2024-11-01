MEB Ortak Yazılı Sınavların Soru ve Cevapları Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sınav Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke genelinde 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen ortak yazılı sınavların soru ve cevaplarını yayımladı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Sınavları

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi kapsamında, 6. sınıf Türkçe ve 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için 30 Ekim Çarşamba günü, 6. sınıf matematik ve 10. sınıf matematik dersleri için ise 31 Ekim Perşembe günü ortak yazılı sınavlar gerçekleştirildi.

Açık Uçlu ve Kısa Cevaplı Sorular Kullanıldı

Öğrencilerin gelişimlerini daha iyi takip etmek ve müfredatın uygulanmasında okullar arasında bir bütünlük sağlamak amacıyla düzenlenen sınavlarda, ilk kez tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı. Bu kapsamda:

6. sınıf Türkçe: 7 soru

6. sınıf matematik: 7 soru

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 8 soru

10. sınıf matematik: 7 soru

Sınav Oturumları ve Değerlendirme

Sınav oturumları, sabah ve öğle grupları için ayrı zaman dilimlerinde yapıldı. Her iki oturumda farklı sorular kullanılırken, oturumlar 40 dakikalık sürelerle sınırlandırıldı.

Sınavların değerlendirilmesi 6. sınıf matematik dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından gerçekleştirilecek. Sonuçlar, ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden okul müdürlüklerine sunulacak ve ilgili öğretmenler e-Okul sistemine verileri işleyerek öğrencilere iletecekler.

Diğer dersler olan 6. sınıf Türkçe, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ve 10. sınıf matematik sınav sonuçları da ilgili öğretmenler tarafından değerlendirilecek ve e-Okul sistemine kaydedilecektir.