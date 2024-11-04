MEB, Özel Eğitim Okullarına Desteğini Artırıyor

MEB'den Özel Eğitim Okullarına Materyal Desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimin kalitesini artırmak amacıyla özel eğitim okullarına önemli bir destek sağlamaktadır. Bu bağlamda, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilerin eğitim şartlarını iyileştirmek için eğitsel materyal ve spor malzemesi dağıtımı yapılmıştır.

Özel Eğitim Kurumlarına Yapılan Dağıtımlar

Gerçekleştirilen dağıtım sürecinde, 259 özel eğitim anaokuluna 303 koli eğitsel materyal gönderilmiştir. Ayrıca, 160 özel eğitim uygulama okuluna 160 koli spor malzemesi ve eğitsel materyal ulaştırılmıştır. 171 özel eğitim meslek lisesi ve meslek okuluna da 171 koli spor malzemesi ve eğitsel materyal dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Öğrenci İhtiyaçlarına Göre Materyal Seçimi

Dağıtılan malzemeler, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Bu sayede öğrencilerin hem bilişsel hem de motor becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir. MEB, bu tür girişimleri ile eğitim alanında fırsat eşitliği sağlama çalışmalarına devam etmektedir.