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MEB Sözleşmeli Öğretmen Alım Mülakat Sonuçlarını Açıklıyor

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında mülakat sonuçlarını 22.00'de e-Devlet'ten duyuracak. Tercihler 14 Kasım'da alınacak.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 21:32
MEB Sözleşmeli Öğretmen Alım Mülakat Sonuçlarını Açıklıyor

MEB, 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı için Sonuçları Duyuruyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında yapılan mülakatların sonuçlarını bugün saat 22.00'de e-Devlet üzerinden açıklayacağını duyurdu.

Bakan Tekin'den Açıklama

Bakan Yusuf Tekin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, atama tercih sürecinin 14 Kasım'da başlayacağını belirtti.

Yusuf Tekin, "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22.00'de açıklanacak, atama tercihleri ise 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecektir." dedi. Sonuçların 23 Kasım 2024'te açıklanacağı kaydedildi.

Sınav Süreci Detayları

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu alım sürecinin Temmuz ayı itibarıyla başladığı hatırlatıldı. Ancak, yapılan değişiklikle mülakat sonuçlarının açıklanması süreci önceki yönetmelikteki değişiklik nedeniyle gecikti. Bakanlık, geçmişte sözlü sınavların doğrudan puanlar üzerinden değerlendirildiğini ve bu puanların etkisinin %100'den %50'ye düşürüldüğünü bildirdi.

Komisyonlar 20 ilde 245 gruptan oluşurken, her gün üye değişikliği yapıldığı belirtildi. Ayrıca, jüri üyelerinin puanlamaları da şeffaf bir sistemle gerçekleştirildi.

İtiraz Süreci

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına itirazlarını 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçe ile iletebilecekler. İtirazlar, 11 Kasım tarihinde sonuçlandırılacak.

Adayların Başarı Puanı Hesaplaması

Öğretmen adaylarının başarı puanları, KPSS puanın %50'si ve sözlü sınav puanının %50'si alınarak hesaplanacak.

Genel değerlendirmeler sonucunda, MEB, öğretmen adaylarının en kısa sürede eğitim camiasına kazandırılması gayesiyle sonuçları belirlemekte acele etti.

Sonuçların Duyurulması

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, "Sonuçların öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

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