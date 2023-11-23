MEB'ten 'Ara tatil uygulaması kalksın mı, devam mı etsin?' anketi! Tıkla ankete katıl

Milli Eğitim Bakanlığı, bir dönemde iki defa gerçekleşen ara tatil uygulamasının etkinliğini ölçmek için bir anket hazırladı. "Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması" adlı anket, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımına açıldı. Anket, MEBBİS üzerinden 10 Aralık'a kadar doldurulabilecek.

Ankette Neler Soruluyor?

Ankette, ara tatil sürecinin nasıl geçirildiğine dair sorular yer alıyor. Öğretmen, öğrenci ve veliler, ara tatilin eğitim-öğretim sürecine katkısını, ara tatil faaliyetlerine katılım durumunu, ara tatilin uzunluğunu ve sıklığını değerlendiriyor. Ayrıca, ara tatilin devam edip etmemesine yönelik görüşlerini de belirtiyor.





Anket Sonuçları Ne Olacak?

Anket sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından analiz edilecek ve ara tatil uygulamasının gelecek dönemlerde devam edip etmeyeceğine karar verilmesinde kullanılacak. Ara tatil uygulaması, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında başlamış ve bir dönemde iki defa 15'er günlük ara tatil verilmesini öngörmüştü. Bu yıl ise koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretim sürecinde değişiklikler yapılmıştı.

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