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MEB'ten Sözleşmeli Öğretmenlerin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı

MEB, aile birlikteliği nedeniyle sözleşmeli öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçlarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 22:06
MEB'ten Sözleşmeli Öğretmenlerin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı

MEB, Öğretmen Yer Değiştirme Sonuçlarını Duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlar, MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Aile Birliği İçin Yer Değiştirme

Duyuruda, her ikisi de sözleşmeli personel mevzuatına tabi olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliği kapsamında yer değiştirme sonuçlarının elde edildiği belirtildi.

Sonuçları Öğrenmek İçin Yöntemler

Yer değiştirme başvurusu yapılan öğretmenler, sonuçlarını MEBBİS ve e-Devlet üzerinden kolaylıkla öğrenebilirler.

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