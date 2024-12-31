MEB, Türkiye Yüzyılı Eğitim Seferberliğini Kitaplaştırdı

MEB'den Eğitimde Dönüşüm Kitabı

Kısa bir süre önce, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı'nın inşasında son 22 yılda eğitim sistemindeki dönüşüm ve eğitim seferberliği hakkında kapsamlı bir çalışma yayımladı.

"Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024" başlıklı kitap, MEB'in Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlandı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in değerlendirmelerini de içeriyor.

Bakan Tekin’in Vurguları

Bakan Tekin, 22 yıllık eğitim seferberliğini değerlendirirken, "Evrensel düzeyde kabul gören bilimsel ve pedagojik ilkelere dayanan, milli maarif bilinciyle yapılandırılmış kapsamlı bir eğitim sistemi ile geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz," dedi.

Türkiye Yüzyılı hedefinin yalnızca bir vizyon değil, aynı zamanda ülkenin her bireyinin geleceği için güçlü bir taahhüt olduğunu belirten Tekin, "Yeni eğitim yaklaşımımızla, teknolojik hamlelerimizle bu taahhüdü yerine getiriyoruz," ifadelerini kullandı.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Politikaları

Kitapta, özellikle son 22 yılda eğitimin demokratikleşmesi ve eğitime erişim önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar detaylı olarak ele alındı. Bu kapsamda, meslek liseleri önündeki katsayı uygulaması ve başörtüsü yasağı gibi antidemokratik uygulamalara son verilmesi gibi önemli reformlar yer aldı.

Ayrıca, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren sosyal politikalar ve zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılması gibi yenilikler de kitapta detaylandırıldı.

OECD Raporuna Atıfta Bulunuldu

Kitap ayrıca, OECD'nin 2023 Eğitim Politikası Perspektifleri Raporu'na atıfta bulunarak, Türkiye'nin 2011-2019 yılları arasında eğitim bütçesinin gayri safi milli hasıladaki oranını en çok artıran OECD ülkesi olduğunu vurguladı.

Gelecek açısından umut vaadeden bu çalışma, eğitim alanında politika belirleyicilere, akademisyenlere ve öğrencilere önemli bir kaynak niteliğinde. Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024 kitabına buradan ulaşabilirsiniz.