DOLAR
35,36 -0,08%
EURO
36,85 -0,22%
ALTIN
2.971,62 -0,31%
BITCOIN
3.325.134,64 0,57%

MEB, Türkiye Yüzyılı Eğitim Seferberliğini Kitaplaştırdı

MEB, Türkiye Yüzyılı'nda eğitim alanında attığı adımları 'Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024' kitabıyla belgeledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:26
MEB, Türkiye Yüzyılı Eğitim Seferberliğini Kitaplaştırdı

MEB'den Eğitimde Dönüşüm Kitabı

Kısa bir süre önce, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı'nın inşasında son 22 yılda eğitim sistemindeki dönüşüm ve eğitim seferberliği hakkında kapsamlı bir çalışma yayımladı.

"Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024" başlıklı kitap, MEB'in Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlandı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in değerlendirmelerini de içeriyor.

Bakan Tekin’in Vurguları

Bakan Tekin, 22 yıllık eğitim seferberliğini değerlendirirken, "Evrensel düzeyde kabul gören bilimsel ve pedagojik ilkelere dayanan, milli maarif bilinciyle yapılandırılmış kapsamlı bir eğitim sistemi ile geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz," dedi.

Türkiye Yüzyılı hedefinin yalnızca bir vizyon değil, aynı zamanda ülkenin her bireyinin geleceği için güçlü bir taahhüt olduğunu belirten Tekin, "Yeni eğitim yaklaşımımızla, teknolojik hamlelerimizle bu taahhüdü yerine getiriyoruz," ifadelerini kullandı.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Politikaları

Kitapta, özellikle son 22 yılda eğitimin demokratikleşmesi ve eğitime erişim önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar detaylı olarak ele alındı. Bu kapsamda, meslek liseleri önündeki katsayı uygulaması ve başörtüsü yasağı gibi antidemokratik uygulamalara son verilmesi gibi önemli reformlar yer aldı.

Ayrıca, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren sosyal politikalar ve zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılması gibi yenilikler de kitapta detaylandırıldı.

OECD Raporuna Atıfta Bulunuldu

Kitap ayrıca, OECD'nin 2023 Eğitim Politikası Perspektifleri Raporu'na atıfta bulunarak, Türkiye'nin 2011-2019 yılları arasında eğitim bütçesinin gayri safi milli hasıladaki oranını en çok artıran OECD ülkesi olduğunu vurguladı.

Gelecek açısından umut vaadeden bu çalışma, eğitim alanında politika belirleyicilere, akademisyenlere ve öğrencilere önemli bir kaynak niteliğinde. Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024 kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİHEK'ten Ayrımcılığa Cezası: Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciye Destek Yok
2
Özgür Özel, Siyasetçilerin Yeni Yılını Kutladı
3
Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem
4
Adana'da Gaspa Dava: Sanık 15 Yıla Kadar Hapisle Yargılanacak
5
Adana'da Cip ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
6
Ticaret Bakanlığı Yılbaşı Öncesi Etiket Denetimlerini Yoğunlaştırdı
7
Ankara'da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!