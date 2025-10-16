MEB ve Canva'dan Eğitimde Dijital Dönüşüm: 10 İlde Tasarım Laboratuvarı Kuruluyor

MEB-Canva İşbirliğiyle 10 İlde Tasarım Laboratuvarı Kuruluyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile dijital tasarım platformu Canva arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 10 ilde tasarım laboratuvarı kurulacak. Protokolün tanıtımı Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıyla yapıldı.

Protokolün amacı ve vurgular

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı, konuşmasında fikir aktarımının metin ve sözle sınırlı kalmasının artık yeterli olmadığını, dünyanın görsel iletişime yöneldiğini ve bu nedenle dijital içeriğin öneminin arttığını belirtti. Canlı, Bakan Yusuf Tekin talimatıyla sahadaki öğretmenlerin dijital okur yazarlığını ve içerik kalitesini artırmak için YEĞİTEK olarak bir içerik geliştirme yönetim sistemi altyapısı kurduklarını ifade etti.

Entegrasyon ve içerik üretimi

Canlı, işbirliğinin yalnızca EBA üzerinden Canva'ya erişim sağlamakla sınırlı olmadığını, müfredata uyumlu yüzlerce hazır içeriğin öğretmenlerin kullanımına sunulacağını söyledi. Ayrıca entegrasyon sayesinde öğretmenlerin Canva'da tasarladıkları etkinlikleri EBA'ya gönderebilecek ve öğrencilere ödev olarak atayabileceklerini belirterek bu iki yönlü entegrasyonun sağlandığını vurguladı.

Laboratuvar kurulumu ve takvim

Canlı, protokol kapsamında 10 ilde Canva tasarım laboratuvarı kurulmasına karar verdiklerini, bunlardan 5'inin bu yıl devreye alınacağını ve bu 5 ilde laboratuvarların kablolama çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Canlı, "Sene bitmeden de bu 5 laboratuvarı kurup, gelecek sene diğer 5 laboratuvarı ekleyerek sahada dijital içerik üretecek öğretmenlerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Saha geri bildirimleri ve erişim

Bugüne kadar entegrasyonun 90 binden fazla öğretmen ve öğrenci tarafından kullanılmaya başlandığını aktaran Canlı, sahadan gelen memnuniyet geri dönüşlerinin olumlu olduğunu sözlerine ekledi. E-posta adresi olmayan öğrencilerin de EBA girişleriyle Canva'ya erişim sağlayacağı ifade edildi.

Uluslararası işbirliğinin önemi

Canlı, Canva entegrasyonunun Türkiye'nin dijital içerik üretimindeki gelişimini dünya çapında görünür kılacağını, eğitim ailesine hızlı ve kolay erişim sağlayacağını ve uluslararası işbirliklerinin faydasını göstereceğini belirtti.

Canva'dan destek ve hedefler

Canva Uluslararası Büyüme Lideri Güvenç Dönmez ise protokolün, eğitimde dijital becerilerin güçlendirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi ve öğrencilerin öğrenme süreçlerinin verimliliğinin artırılması amacıyla atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi. Dönmez, öğretmen ve öğrencilerin EBA hesaplarıyla Canva'ya erişerek milyonlarca ders içeriğine ulaşabileceğini, aynı tasarım üzerinde birlikte çalışabileceklerini ve yapay zeka destekli araçlardan güvenli şekilde faydalanabileceklerini aktardı.

Dönmez, çalışmanın öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayacağına ve öğrencilerin dijital yetkinliklerle geleceğe hazırlanmasına destek olacağına inandıklarını belirterek, Canva'nın Türkiye'de eğitimin dijitalleşmesine katkı sunmayı amaçladığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile dijital tasarım platformu Canva arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 10 ilde tasarım laboratuvarları kurulacak. Protokolün tanıtımı için Ankara'da bir otelde toplantı düzenlendi.