MEB, Veli Rehberlik Kitaplarını Yayınladı: Ebeveyn-Çocuk İlişkisini Güçlendirme Hedefleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Rehberlik Kitapları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaöğretim öğrencilerinin ebeveynlerine yönelik hazırlanan veli rehberlik kitaplarını yayımladı. Bu kitaplar, eğitimde ebeveyn rolünün artırılmasına yönelik önemli bilgiler sunuyor.

Veli Rehber Kitaplarıyla Destekleme Hedefleniyor

Bakanlığın açıklamasına göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle uzmanların katkılarıyla oluşturulan "Veli Rehber Kitabı 1" ve "Veli Rehber Kitabı 2", ebeveynlerin çocuklarının akademik ve bütüncül gelişim desteklerini artırmayı amaçlıyor.

Dijital ortamda yayımlanan bu rehber kitaplar, velilerin ortaöğretim dönemindeki çocuklarına eğitim süreçlerinde aktif destek sağlamasının ve evde uygun öğrenme ortamları oluşturmalarının öğrencilerin öğrenme isteğini artırdığına vurgu yapıyor.

Ergenlik Dönemine Yönelik Stratejiler

Kitapların, ebeveynlerin çocuklarının potansiyellerini en üst düzeye çıkarmasına ve başarılı bir geleceğe adım atmalarına yardımcı olacağı belirtiliyor. Özellikle ergenlik dönemindeki ebeveynler için yol gösterici özellik taşıyan bu kitaplar, pratik bilgiler ve ergenlik dönemine yönelik davranış stratejileri sunarak ailelerin bu süreçte daha etkin olmalarına yardımcı oluyor.

Aileler İçin Başucu Kaynağı

Ailelerin, çocuklarının eğitim süreçlerindeki değişimlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olan kitaplarla birlikte ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirme hedefleniyor. "Veli Rehber Kitabı 1", ergenlik döneminin karmaşıklığı ve gereksinimlerine odaklanırken, "Veli Rehber Kitabı 2", lise öğrenimi ve mesleki gelişim konularına dikkat çekiyor.

İlgilenenler, kitaplara ogmmateryal.eba.gov.tr/kutuphane/rehberlik internet adresinden erişebilirler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.