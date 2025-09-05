MEB yayımladı: Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları

MEB'den Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında farklılaştırılmış öğretime yönelik Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları setini yayımladı.

Hedef ve yaklaşım

Yayınlanan kitap seti, her öğrencinin hikayesinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle hazırlandı. Set, öğrencilerin bireysel farklılıklarını öne çıkarırken sürekli değerlendirme ve uyarlama yaklaşımlarını temel almayı hedefliyor.

Zenginleştirme ve Destekleme arasındaki fark

Zenginleştirme Kılavuz Kitapları, öğrenciler için genişletilmiş ve derinlemesine öğrenme fırsatları sunarak bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlıyor. Destekleme Kılavuz Kitapları ise öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrenciler için içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamındaki uyarlamaları kapsıyor.

Kapsam

Hazırlanan öğretmen kılavuzları, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik ile Türk dili ve edebiyatı derslerini kapsıyor.

Erişim

Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları'na tymm.meb.gov.tr adresinden erişilebiliyor.