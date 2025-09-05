MEB yayımladı: Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları

MEB'den Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında farklılaştırılmış öğretime yönelik Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları setini yayımladı.
Hedef ve yaklaşım
Yayınlanan kitap seti, her öğrencinin hikayesinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle hazırlandı. Set, öğrencilerin bireysel farklılıklarını öne çıkarırken sürekli değerlendirme ve uyarlama yaklaşımlarını temel almayı hedefliyor.
Zenginleştirme ve Destekleme arasındaki fark
Zenginleştirme Kılavuz Kitapları, öğrenciler için genişletilmiş ve derinlemesine öğrenme fırsatları sunarak bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlıyor. Destekleme Kılavuz Kitapları ise öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrenciler için içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamındaki uyarlamaları kapsıyor.
Kapsam
Hazırlanan öğretmen kılavuzları, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik ile Türk dili ve edebiyatı derslerini kapsıyor.
Erişim
Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları'na tymm.meb.gov.tr adresinden erişilebiliyor.