DOLAR
41,25 -0,2%
EURO
48,49 -0,77%
ALTIN
4.758,7 -1,45%
BITCOIN
4.559.388,58 -0,16%

MEB yayımladı: Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları

MEB, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında farklılaştırılmış öğretime yönelik Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları setini yayımladı. Erişim: tymm.meb.gov.tr

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:31
MEB yayımladı: Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları

MEB'den Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında farklılaştırılmış öğretime yönelik Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları setini yayımladı.

Hedef ve yaklaşım

Yayınlanan kitap seti, her öğrencinin hikayesinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle hazırlandı. Set, öğrencilerin bireysel farklılıklarını öne çıkarırken sürekli değerlendirme ve uyarlama yaklaşımlarını temel almayı hedefliyor.

Zenginleştirme ve Destekleme arasındaki fark

Zenginleştirme Kılavuz Kitapları, öğrenciler için genişletilmiş ve derinlemesine öğrenme fırsatları sunarak bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlıyor. Destekleme Kılavuz Kitapları ise öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrenciler için içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamındaki uyarlamaları kapsıyor.

Kapsam

Hazırlanan öğretmen kılavuzları, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik ile Türk dili ve edebiyatı derslerini kapsıyor.

Erişim

Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları'na tymm.meb.gov.tr adresinden erişilebiliyor.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sindh'te Sel Tehdidi: Yaklaşık 110 Bin Kişi Tahliye Edildi
2
Bakan Güler Konya'da Uyardı: PKK ve Uzantıları Silahlarını Koşulsuz Teslim Etmeli
3
Selanik'te Eski Savunma Bakanları: Avrupa Güvenliği İçin İşbirliği Şart
4
DSÖ: Gazze halkının aç bırakılması İsrail'i daha güvenli kılmaz
5
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çarpışma: Tuzla'da Kamyon Sürücüsü Yaralandı
6
Mısır: Filistin davasının tasfiyesine ortak olmayacağız — Refah Kapısı ve yerinden edilmeler

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire