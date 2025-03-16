MEBİ Platformu 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı, Obeziteyle Mücadelede Yenilikler

MEB'in Yapay Zeka Destekli MEBİ Platformu 1 Milyonu Aştı

MEBİ platformundan faydalanan kullanıcı sayısı 1 milyon 185'e ulaştı. Bu platform, lise düzeyindeki öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin ulaşabilmesine yardımcı olmak amacıyla hayata geçirildi. Şimdiye kadar toplamda 55 milyon 172 bin 37 soru çözüldü. (Buğrahan Ayhan/Ankara)

Obeziteyle Mücadele İçin Aile Diyetisyenliği Önerisi

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Murat Günal, obeziteyle mücadelede aile diyetisyenliğinin önemine dikkat çekti. Günal, "Aile hekimliği gibi bir aile diyetisyeni olmalı ve diyetetik hizmetleri lüks olmaktan çıkmalı" dedi. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan Doç. Dr. Canser Boz, obezitenin sağlık harcamalarını artırdığını vurguladı.

IPARD III Kapsamında 7,2 Milyar Liralık Hibe Desteği

IPARD III Programı ile hayata geçirilecek projeler, Türkiye ekonomisine 13 milyar lira kazandıracak ve binlerce kişiye istihdam sağlayacak. 396 arıcılık, 177 meyve-sebze depolama ve 147 kırsal turizm projesi hibe almaya hak kazanacak. (Mustafa Çalkaya/Ankara)

Türkiye, AB'nin 5. Büyük Ticaret Ortağı Olmaya Devam Ediyor

Türkiye, AB ile ticaret hacmini 210,8 milyar avroya ulaştırarak, ABD, Çin, Birleşik Krallık ve İsviçre'nin ardından 5. büyük ticaret ortağı oldu. Ticaret hacminin son 5 yılda %59 artması dikkat çekiyor. (Mert Davut/Ankara)

18 Yaş Altı BES Katılımı, Tasarrufa Yeni Bir Boyut Kazandırdı

Ailelerin çocukları için uzun vadeli finansal güvence sunan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), devlet katkısıyla ön plana çıkıyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, bu durumun sosyal güvenlik sistemi üzerindeki bağımlılığı azalttığını belirtti. (Kerem Alp Eren Kaya/İstanbul)

Büyük Aile Platformu'ndan Gündüz Kuşağı Programlarına Tepki

Gündüz kuşağı programlarının olumsuz içeriklerine karşı harekete geçen Büyük Aile Platformu, Serdar Eryılmaz liderliğinde bir imza kampanyası başlattı. Hedef, aile değerlerine uygun güzel içerikler sunan programların oluşturulması. (İrem Demir/İstanbul)

TBMM'de Bu Haftanın Gündemi

Genel Kurul, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile ilgili düzenlemeleri görüşmeye başlayacak. Ayrıca, DEM Parti heyeti, yarın AK Parti ve MHP gruplarını ziyaret edecek. (Kemal Karadağ/TBMM)

Brent Petrol 70 Dolar Bandında Deneyimler Yaşıyor

Brent petrol fiyatı 68,97 dolardan başlayarak, 70 dolara yaklaştı. Viyana Enerji Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Fereydoun Barkeshli, fiyatların büyük bir risk ortaya çıkmadıkça 80 dolara ulaşmasının olası görünmediğini belirtti. (Duygu Alhan/Ankara)

Uzmanlar Fed İle İlgili Uyarılarda Bulundu

Uzmanlar, gelecekte Fed'in politikasının büyüme endişeleri doğrultusunda şekilleneceğini belirtiyor. ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, ABD’nin ticaret politikalarının büyüme beklentilerine zarar verdiğini ifade etti. (Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)