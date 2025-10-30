Mebruke Tugi, Trablus'ta Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi, Trablus'taki YEE'yi ziyaret ederek iki ülke kültürel işbirliklerini ve Türkçe eğitiminin önemini görüştü.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 17:12
Mebruke Tugi, Trablus'ta Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Mebruke Tugi, Trablus'ta Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Kültürel işbirlikleri ve Osmanlı arşivleri gündemde

Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi, başkent Trablus'taki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) merkezini ziyaret etti.

Ziyarette Tugi, YEE Trablus Koordinatörü Ahmet Yusuf Özdemir ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğini temsilen İlke Tanlay tarafından karşılandı. Görüşmede iki ülke arasındaki kültürel işbirlikleri ve YEE'nin Libya'daki faaliyetleri ele alındı.

YEE Trablus Koordinatörü Özdemir, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür Bakanı Tugi'nin Enstitü faaliyetlerinden övgüyle söz ettiğini aktardı. Özdemir, ayrıca Türkiye ve Libya arasında geçen yıl nisan ayında kültür ve sanat alanında imzalanan mutabakat muhtırasının gözden geçirildiğini belirtti.

Özdemir, bu karşılaşmanın bir iade-i ziyaret niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Biz Temmuz ayında kendisini ziyaret etmiştik. Bugün de kendisi merkezimize ziyarette bulunarak bu ilişkinin güçlendiğini teyit etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Görüşmede özellikle YEE bağlamında iki ülke arasında yürütülebilecek projeler üzerinde duruldu. Tugi'nin Türkçe dil eğitiminin önemiOsmanlı Türkçesi eğitiminin gerekliliğinin ele alındığı bildirildi.

Görüşmenin ardından Kültür Bakanı Tugi, YEE merkezini gezerek Türkçe eğitimi verilen sınıfları inceledi.

Not: Mebruke Tugi, Nisan 2024'te Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelmişti. Bu ziyaret kapsamında iki ülke arasında kültür ve sanat alanında mutabakat muhtırası imzalanmıştı.

Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi (sağda), Trablus'ta Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret etti....

Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi (sağda), Trablus'ta Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret etti. Başkent Trablus'taki YEE merkezinde Tugi'yi, YEE Trablus Koordinatörü Ahmet Yusuf Özdemir (solda) karşıladı.

Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi (sağda), Trablus'ta Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret etti....

İLGİLİ HABERLER

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Bozdoğan'da Traktör Kazası: 69 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Kırklareli'de "Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi" — 1854'ten Bugüne Sağlık Kıyafetleri Sergilendi
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
Sakarya'da 5. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu: Barış Diplomasisi Öne Çıktı
5
Boğaziçi Üniversitesi Adalet Ağaoğlu Külliyatını Yaşatıyor
6
Varşova'da 29 Ekim Resepsiyonu: Türkiye Cumhuriyeti 102. Yılı Kutlandı
7
İzmir'de Çakalburnu'nda Sel Tatbikatı — AFAD 74 Tatbikat Hedefini Hatırlattı

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar