Mebruke Tugi, Trablus'ta Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Kültürel işbirlikleri ve Osmanlı arşivleri gündemde

Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi, başkent Trablus'taki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) merkezini ziyaret etti.

Ziyarette Tugi, YEE Trablus Koordinatörü Ahmet Yusuf Özdemir ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğini temsilen İlke Tanlay tarafından karşılandı. Görüşmede iki ülke arasındaki kültürel işbirlikleri ve YEE'nin Libya'daki faaliyetleri ele alındı.

YEE Trablus Koordinatörü Özdemir, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür Bakanı Tugi'nin Enstitü faaliyetlerinden övgüyle söz ettiğini aktardı. Özdemir, ayrıca Türkiye ve Libya arasında geçen yıl nisan ayında kültür ve sanat alanında imzalanan mutabakat muhtırasının gözden geçirildiğini belirtti.

Özdemir, bu karşılaşmanın bir iade-i ziyaret niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Biz Temmuz ayında kendisini ziyaret etmiştik. Bugün de kendisi merkezimize ziyarette bulunarak bu ilişkinin güçlendiğini teyit etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Görüşmede özellikle YEE bağlamında iki ülke arasında yürütülebilecek projeler üzerinde duruldu. Tugi'nin Türkçe dil eğitiminin önemiOsmanlı Türkçesi eğitiminin gerekliliğinin ele alındığı bildirildi.

Görüşmenin ardından Kültür Bakanı Tugi, YEE merkezini gezerek Türkçe eğitimi verilen sınıfları inceledi.

Not: Mebruke Tugi, Nisan 2024'te Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelmişti. Bu ziyaret kapsamında iki ülke arasında kültür ve sanat alanında mutabakat muhtırası imzalanmıştı.

Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi (sağda), Trablus'ta Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret etti. Başkent Trablus'taki YEE merkezinde Tugi'yi, YEE Trablus Koordinatörü Ahmet Yusuf Özdemir (solda) karşıladı.