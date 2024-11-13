Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda Yürüyen Merdiven Arızası Yolcu Yoğunluğuna Neden Oldu

Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanması büyük bir yolcu yoğunluğuna yol açtı. Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonundaki yürüyen merdiven, akşam saatlerinde yaşanan bir arıza sebebiyle geçici olarak kapatıldı.

Metrodan inen yolcular, yürüyen merdivenleri kullanamayınca istasyonda yoğunluk oluştu. İstasyondan çıkmak isteyen vatandaşlar, kalabalık nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Gözlemlere göre, bazı yolcular yürüyen merdivenin kol dayama kısımlarını kullanarak istasyona inmeye çalıştı. Bu durum ise bazı vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yetkililer, yürüyen merdivenin arızası nedeniyle 26 Kasım'a kadar kapalı kalacağını duyurdu. Yolcuların mağduriyetini önlemek adına alternatif çözümler sunulması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.