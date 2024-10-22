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Meclis, Bebek Ölümlerini Araştırmak İçin Komisyon Kurdu

Parti gruplarının ortak önerisiyle bebek ölümleri araştırılacak.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 21:23
Meclis, Bebek Ölümlerini Araştırmak İçin Komisyon Kurdu

Meclis'ten Bebek Ölümlerine İçin Araştırma Komisyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasi parti gruplarının ortak önerisi ile özel sağlık kuruluşlarında meydana gelen bebek ölümlerinin sebep ve sonuçlarını araştırmak üzere bir komisyon kurdu.

Komisyonun Amaçları

Bu araştırma komisyonu, yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönlerini inceleyerek sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı amaçlıyor. Bu süreçte, dikkat çeken unsurların ortaya konması bekleniyor. Özel sağlık kuruluşlarındaki yaşanan ölümler, toplumda ciddi bir endişe yaratmakta.

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