Meclis, Bebek Ölümlerini Araştırmak İçin Komisyon Kurdu

Meclis'ten Bebek Ölümlerine İçin Araştırma Komisyonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasi parti gruplarının ortak önerisi ile özel sağlık kuruluşlarında meydana gelen bebek ölümlerinin sebep ve sonuçlarını araştırmak üzere bir komisyon kurdu.
Komisyonun Amaçları
Bu araştırma komisyonu, yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönlerini inceleyerek sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı amaçlıyor. Bu süreçte, dikkat çeken unsurların ortaya konması bekleniyor. Özel sağlık kuruluşlarındaki yaşanan ölümler, toplumda ciddi bir endişe yaratmakta.