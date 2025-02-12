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Meclis, Çocukları Şiddet ve İstismardan Koruma İçin Toplandı

Meclis Araştırma Komisyonu, çocukların şiddet ve istismardan korunması için önlemleri belirlemek üzere toplandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:39
Meclis, Çocukları Şiddet ve İstismardan Koruma İçin Toplandı

Çocukların Korunması İçin Meclis Araştırma Komisyonu Toplandı

Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimini sağlamak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Üst Düzey Sunumlar Yapıldı

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, komisyon üyelerine önemli sunumlar gerçekleştirdi. İlk olarak konuşan Otrar, çocuklar için en güvenli ortamın okullar olduğunu vurguladı ve sosyal medya risklerinin arttığını belirtti.

Eğitim ve Önleme Stratejileri

Otrar, eğitimi merkezi bir kavram olarak gördüklerini ve çocukların okullarda kalmalarına sebep olan bütün faktörlerin iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca devamsızlığın önlenmesi için öğretmenlere büyük görev düştüğünü vurguladı.

Otrar, rehberlik öğretmenlerine eğitim verildiğini ve 14 ilde 50 okulda yaklaşık 305 öğretmenin katıldığını belirtti. Bunun yanı sıra, ders kitaplarında adalet, dostluk, dürüstlük gibi değerlerin öğretilmekte olduğunu söyledi.

Özel Eğitim Öğrencileri İçin Önemli Adım

Kaynaştırma eğitimine katılan öğrencilerin sayısının yaklaşık 405 bin olduğunu belirten Otrar, özel eğitim alan öğrencilerin de sayısının 60 bin civarında olduğunu ve toplamda yaklaşık 1 milyona ulaştığını kaydetti. Ayrıca, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için kapsamlı rehberlik programları başlatıldığını duyurdu.

Dijital Dünyanın Tehditleri

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ise, çocukların dijital dünyanın etkisi altında olduğuna dikkat çekti. Siber zorbalık, cinsel istismar ve dijital bağımlılık gibi konularda riskler bulunduğunu belirtti.

Yasal Düzenleme İhtiyacı

ABD ve Avrupa'daki sosyal medya içeriklerinin denetlenmesine ilişkin yasal düzenlemeleri hatırlatan Canlı, Türkiye'de de çocukların güvenliğini sağlayacak yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Bakanlık olarak 18 yaş altındaki çocukların çevrimiçi ortamda korunmaları için bazı öneriler hazırladıklarını aktardı.

Toplantının sonunda ise komisyon çalışmalarının bir ay uzatılması kararlaştırıldı.

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