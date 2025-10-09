Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları Teklifi

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren yeni trafik cezaları teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşılan düzenleme, yolları daha güvenli hale getirmek ve sürücü davranışlarını caydırıcı yöntemlerle değiştirmek amacıyla hazırlandı.

Teklifin Gerekçesi ve Hedefi

Bakan Yerlikaya, mevcut cezaların yeterli caydırıcılığa sahip olmadığını belirterek, hız ihlallerinin neden olduğu can kayıplarına dikkat çekti. Yerlikaya ayrıca, "Amacımız vatandaşımıza ceza kesmek değil, can kayıplarını ve yaralanmaları önlemek. Bu yeni yaptırımlarla sürücü davranışlarını kalıcı olarak değiştirmeyi hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Dur İhtarına Uymayana Ağır Yaptırım

Teklifte öne çıkan maddelerden biri, güvenlik güçlerinin "Dur!" ihtarına uymayan sürücülere yönelik cezalar. Yerlikaya, son dönemde 310.000 sürücüye bu suçtan işlem yapıldığını hatırlatarak, yeni düzenlemeyle birlikte "Dur!" ihtarına uymayanlara 200.000 TL idari para cezası ve ehliyete 60 gün el koyma uygulanacağını açıkladı.

Hız İhlallerine Yeni Şiddetli Yaptırımlar

Okul ve hastane önlerinde belirlenen 30 km/s hız limitine vurgu yapılan düzenlemede, hız sınırını aşan sürücülere yönelik yaptırımlar artırıldı. Öne çıkan maddeler şunlar:

76 km/s hızla yakalanan sürücünün ehliyetine 30 gün el konulacak.

86 km/s hızla yakalanan sürücünün ehliyetine 60 gün el konulacak.

Ayrıca, aynı suçu bir yıl içinde 5 kez tekrarlayan sürücüler için zorunlu psikiyatrik destek alma şartı getiriliyor.

Kırmızı Işık İhlallerinde Kademeli Sistem

Kırmızı ışık ihlallerinde kademeli ceza sistemi uygulanacak. İlk ihlalde para cezası verilirken, aynı yıl içinde üçüncü kez kırmızı ışıkta geçen sürücünün ehliyetine 30 gün el konulacak.

Alkol, Uyuşturucu ve Gürültüye Karşı Sert Tedbirler

Alkollü araç kullanma konusunda da yaptırımlar ağırlaştırıldı: Bir yıl içinde üç kez alkollü yakalanan sürücü, ehliyetini 5 yıl boyunca geri alamayacak. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanırken yakalananların ise ehliyeti süresiz olarak iptal edilecek.

Çevreyi rahatsız eden yüksek sesli müzik çalan araçlara yönelik yeni tedbir de getirildi: Şikayet üzerine tespit edilen araçların müzik sistemi sökülecek ve araç 30 gün trafikten men edilecek.

Teklif, Meclis sürecinde tartışılacak ve kabul edilmesi halinde trafik uygulamalarında önemli değişiklikler yaşanacak.