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Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Sosyal Güvenlik maddelerini içeren yeni bir teklif Meclis'e geliyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:54
Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Sosyal Güvenlik maddelerini içeren yeni bir teklif Meclis'e geliyor. Taslak içerisinde işverene prim desteği ve GSS borçları gibi önemli konular mevcut iken, kısa bir sürede onay alacağı ve Resmi Gazete'de yayımlanacağı konuşuluyor. Meclis'e sunulan 28 maddelik genelgede prim desteğine ek GSS borçlarının tamamının silinmesi, engelli vatandaşlara emeklilik kapsamının genişletilmesi, ilaç temininin kolaylaşması gibi maddeler yer alıyor. 

MECLİS'TEN İSTİHDAMA DEV DESTEK GELİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni sosyal güvenlik düzenlemesiyle işverenlere ve çalışanlara önemli müjdeler açıklandı. Özellikle işverenlere sağlanan prim desteği, işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedefleniyor. Daha önce vergi düzenlemeleri kapsamında kaldırılan prim desteği, yeni düzenlemeyle yeniden devreye alınacak iken işverenlere sektör fark etmeksizin yüzde 4 oranında sigorta prim desteği verilecek.

İMALAT SEKTÖRÜ DAHA FAZLA DESTEKLENECEK

Meclis'e sunulan tasarıdaki maddeler arasında yer alan tasarıda prim desteğinin kapsamı imalat sektörü için artı destek ile şekillenecek. bu oran 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 5 olarak şekillenirken,  işverenlerin maliyetlerini düşürerek yeni istihdam yaratmalarını kolaylaştırılmasını sağlayacak.

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

SOSYAL GÜVENLİK BORÇLARI SİLİNECEK- YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI DA GELECEK

Meclise sunulan 28 maddelik teklifte, 1 Ocak 2015 öncesi Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının silineceği ifade edilirken, Bu düzenleme sayesinde, yaklaşık 400 bin kişinin GSS borcu faizleriyle birlikte iptal edilerek, sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaşması sağlanacak. 

ENGELLİ VATANDAŞA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

Tasarı içerisinde engellilere emeklilik hakkını sağlayacak yeni bir düzenleme yer alacak. Engelli vatandaşların emeklilik süreçlerinde de düzenlemelerin getirileceği açıklanırken, Ekim 2008’den önce sigortalı olan engelliler için yapılacak olan düzenleme, çalışma gücü kaybını esas alacak şekilde revize edilecek.

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

AHİLİK SANDIĞI DÜZENLEMESİ YOLDA

28 maddenin içerisinde ahilik sandığı yürürlük tarihinin ertelenmesi yer alıyor. Kabul edilmesi durumunda 1 Ocak 2028’e ertelenecek. 

SAĞLIK SEKTÖRÜNE DESTEK 

eni düzenlemeyle sağlık hizmetlerinde de önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu düzenlemede Aile Hekimliklerinin işlevlerinin arttırılacağı belirtilirken, aile hekimleri bir çok tıp uygulamasını kullanabilecek. Öte yandan yurt dışından temin edilen tıbbi ürünlerdeki istisnalar ve kolaylıklar ile hastaların ilaca erişimi kolaylaşacak.

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