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Meclis İBB'nin 11 ilçesi için taşınmaz satışına onay verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, belediyenin sahibi olduğu bazı arsa ve hisselerin satılması için karar aldı. Farklı ilçelerde bulunan bu arsa ve hisselerin satışına meclis üyeleri onay verdi.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 18:01
Meclis İBB'nin 11 ilçesi için taşınmaz satışına onay verildi

İBB Meclisi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında toplandı. Meclisin gündeminde, İBB'nin sahibi olduğu taşınmazların satışı vardı. Meclis, komisyonların hazırladığı raporlara göre, Ataşehir, Zeytinburnu, Kağıthane, Şişli, Pendik, Kartal, Beylikdüzü, Beyoğlu, Eyüpsultan, Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerindeki farklı büyüklüklerdeki taşınmazların satışını onayladı.

İBB Meclisi, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde yaşanan tapu sorununu çözmek için karar aldı. Ayazağa'da 43 bin metrekarelik taşınmazın 7 bin 500 metrekarelik bölümü, İBB'nin imar planlarında konut alanı olarak belirlenmişti. Bu bölümde bina yapan hak sahiplerine, Yapı Kayıt Belgesi karşılığında satış hakkı tanındı.

Özel Taşımacı İşletme Sistemi (ÖTİS) kapsamında özel halk otobüslerine ödenecek hak ediş maliyet tablosunun güncellenmesi teklifini görüştü. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun sunduğu teklif, gündemin son maddesi olarak ele alındı. Teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul ettiği teklife göre, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak fiyat güncellemesi yapıldı.

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