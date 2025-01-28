Meclis, Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırmak İçin Komisyon Kurdu

TBMM Genel Kurulu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının tüm yönleriyle araştırılması için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yangının sorumlularının mutlaka yargıya hesap vereceğini vurgularken, "Konunun takipçisi olacağız" dedi. Yangında ihmali bulunan herkesin sorumlu tutulacağına dikkat çekti.

Yeni Yol Partisi'nden Sert Eleştiriler

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, yaşanan felaketlerin ardından gereken tedbirlerin alınmadığını belirterek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın istifasını istedi. Kaya, "Bu felaketlerden ders çıkarmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, yangının Cumhuriyet tarihindeki en fazla can kaybına sebep olan iş yeri yangını olarak kayıtlara geçtiğini dile getirirken, yetkili idarecilerin liyakatlı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Yangının Nedenleri Sorgulanacak

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, otelde yangın alarmının ve güvenlik sistemlerinin olmadığını belirtti. Çömez, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetim raporlarının paylaşılmasını isteyerek, otelin yangın güvenliği sertifikasının da sorgulanması gerektiğini söyledi.

Komisyonun Yapısı ve Görevleri

Meclis Araştırma Komisyonu, 22 üyeden oluşacak ve üç ay boyunca çalışmalar yapacak. Gerekirse Ankara dışında da incelemelerde bulunabilecek.

Bu komisyon, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri belirleyecek. Tüm siyasi partilerin desteğiyle oluşturulan komisyon, yangının sebeplerini araştırmak ve yasal düzenlemeleri gözden geçirmekle yükümlü olacak.

Sonuç ve İlerleyen Süreç

Meclis Başkanvekili Celal Adan, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, komisyondan gelecek önerilerin dikkatle değerlendirileceğini belirtti. Yangınla ilgili gerekli adımların atılacağının garantisini verdi.