DOLAR
35,74 0,02%
EURO
37,3 0,61%
ALTIN
3.175,35 -0,8%
BITCOIN
3.645.979,52 -0,35%

Meclis, Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırmak İçin Komisyon Kurdu

Meclis, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangını araştırmak için komisyon kurdu. Tüm partiler, soruşturma için destek verdi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 21:51
Meclis, Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırmak İçin Komisyon Kurdu

Meclis, Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırmak İçin Komisyon Kurdu

TBMM Genel Kurulu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının tüm yönleriyle araştırılması için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yangının sorumlularının mutlaka yargıya hesap vereceğini vurgularken, "Konunun takipçisi olacağız" dedi. Yangında ihmali bulunan herkesin sorumlu tutulacağına dikkat çekti.

Yeni Yol Partisi'nden Sert Eleştiriler

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, yaşanan felaketlerin ardından gereken tedbirlerin alınmadığını belirterek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın istifasını istedi. Kaya, "Bu felaketlerden ders çıkarmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, yangının Cumhuriyet tarihindeki en fazla can kaybına sebep olan iş yeri yangını olarak kayıtlara geçtiğini dile getirirken, yetkili idarecilerin liyakatlı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Yangının Nedenleri Sorgulanacak

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, otelde yangın alarmının ve güvenlik sistemlerinin olmadığını belirtti. Çömez, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetim raporlarının paylaşılmasını isteyerek, otelin yangın güvenliği sertifikasının da sorgulanması gerektiğini söyledi.

Komisyonun Yapısı ve Görevleri

Meclis Araştırma Komisyonu, 22 üyeden oluşacak ve üç ay boyunca çalışmalar yapacak. Gerekirse Ankara dışında da incelemelerde bulunabilecek.

Bu komisyon, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri belirleyecek. Tüm siyasi partilerin desteğiyle oluşturulan komisyon, yangının sebeplerini araştırmak ve yasal düzenlemeleri gözden geçirmekle yükümlü olacak.

Sonuç ve İlerleyen Süreç

Meclis Başkanvekili Celal Adan, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, komisyondan gelecek önerilerin dikkatle değerlendirileceğini belirtti. Yangınla ilgili gerekli adımların atılacağının garantisini verdi.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Putin: 'Ukrayna ile Müzakere Yapsak Meşru Olmaz'
2
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan Balkanlar'a vurgulu mesajlar
3
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Kartalkaya Yangını Açıklaması: 'Sorumlular Hesap Vermeli!'
4
Bursa'da Kuvvetli Lodos, İnşaat Iskelesini Devrip Otomobile Zarar Verdi
5
İspanya Başbakanı Sanchez, Katalanlarla Anlaşarak Hükümet Krizini Önledi
6
Louvre Müzesi Yenileniyor: Yeni Giriş ve Artan Ziyaretçi Talepleri
7
Meclis, Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırmak İçin Komisyon Kurdu

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!