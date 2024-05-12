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Meclis’te bu hafta gündem oldukça yoğun olacak: Öğretmene şiddet ve fahiş fiyat düzenlemesi görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta gündem oldukça yoğun olacak. Masaya yatırılacak olan konular arasında öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında, cezayı artıracak düzenleme yer alacak. Ayrıca Genel Kurul’da fahiş fiyatla mücadele hakkındaki kanun teklifi de görüşülecek.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 11:05
Meclis’te bu hafta gündem oldukça yoğun olacak: Öğretmene şiddet ve fahiş fiyat düzenlemesi görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bu hafta öğretmenlere yönelik şiddet olayları ve fahiş fiyatlarla mücadele konusu ele alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerle ilgili olan taslak metnini AK Parti grubuna getirmesi bekleniyor. Taslak metninde, tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme ve saldırı gibi şiddet suçlarında cezaların yüzde 50 oranında artırılması yer alıyor. Ayrıca verilecek olan cezaların ertelenmesinin önüne geçilmesi ve tutuksuz yargılanmanın önünün de kapatılması, taslak metnin de yer alan diğer maddeler olacak.

Piyasa dengesini bozan işletmelere karşı ise caydırıcı önlemlerin alınması konusu da TBMM’de yer alacak. Fahiş fiyat uygulayanlar için öngörülen ceza, 100 bin liradan başlayıp 1 milyon liraya kadar çıkabilecek. Stokçuluk yapanlara verilecek ceza ise 1 milyon liradan başlayıp 12 milyon liraya kadar yükselecek. Öte yandan yılda üç kez ceza alan işletmelere ise 6 güne kadar kepenk kapatma cezası verilebilecek.

Tüm bu konularla birlikte bu hafta Meclis’te, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifi ve kripto para düzenlemesi gibi konularında görüşülmesi bekleniyor.

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