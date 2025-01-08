Meclis'te Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Çarpıcı Sunumlar

Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Meclis'te Önemli Toplantı

Kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, akademisyenleri dinleyerek önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında yapıldı ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete ile Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güneş Okuyucu Ergün komisyon üyelerine sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kadına Yönelik Şiddetin Boyutları

Toplantıda, kadına yönelik şiddetin çok boyutlu ve toplumsal bir sorun olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ergün, dünyada her üç kadından birinin şiddete uğradığını belirtti. Şiddet olaylarının çoğunun faillerinin kadının yakınları olduğunu ifade eden Ergün, kadının partneri tarafından fiziksel saldırıya uğrama olasılığının, başka biri tarafından maruz kalma olasılığından çok daha yüksek olduğunu savundu.

Şiddet Yol Açan Algılar

Prof. Dr. Ergün, kadına karşı şiddetin en önemli nedeninin şiddeti uygulayanların kadına yönelik algısı olduğunu dile getirdi. "Kadını ayrı özgür ve eşit bireyler olarak görmek yerine, kontrol altında tutulması gereken eksik bireyler olarak algılayan failler, şiddetin temelinde yatıyor,” dedi. Ayrıca, alkol ve uyuşturucunun kadına yönelik şiddet riskini artıran faktörler arasında yer aldığını da belirtti.

Ceza Hukuku Üzerine Değerlendirmeler

Şiddet ceza hukuku konusunda da açıklamalarda bulunan Ergün, "Ceza hukuku, son çaredir. Ağır cezaların her zaman caydırıcılık sağlamadığını, muadili ülkelerin düzenlemeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin cinsel suçlar açısından daha ağır yaptırımlar getirdiğini görüyoruz," ifadesini kullandı.

Dijital Şiddet ve Medya İlişkisi

Prof. Dr. Özmete ise, son yıllarda tanımlanan “tek taraflı ısrarlı takip” ve “dijital şiddet, siber zorbalık” kavramlarını kadına yönelik şiddet türleri arasında yer aldığını dile getirdi. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜBİTAK ve TÜİK'in ortak çalışmaları kapsamında güncel verilerin toplandığını açıkladı.

Şiddetin Sosyolojik Temelleri

Özmete, 2008 ve 2014 yıllarındaki araştırmaların sonuçlarını paylaşarak, duygusal ve fiziksel şiddetle ilgili verilerin zamanla azaldığını vurguladı. 2021 yılında yapılan Türkiye Dijital Şiddet Araştırması’na göre, kadınların önemli bir yüzdesinin dijital tacize uğradığını belirtti.

Şiddet ve Medya İlişkisi Üzerine Düşünceler

Şiddet ve medya ilişkisine de dikkat çeken Özmete, kadına yönelik şiddetle ilgili haberlerin, şiddeti normalleştirip sıradanlaştırma riski taşıdığını ifade ederek, “Aile yapısının güçlendirilmesi, bu alandaki şiddetin önlenmesinde kritik öneme sahiptir,” dedi.

Toplantıda sunumlar sonrasında komisyon üyeleri, cezasızlık algısı ve medyanın konu üzerindeki tutumlarına yönelik eleştirilerini ve değerlendirmelerini paylaştı.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu akademisyenleri dinledi. Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu (sol) başkanlığında toplandı.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu akademisyenleri dinledi. Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu (sol) başkanlığında toplandı.