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Meclis'te Kamu Başdenetçisi Adayları Belirlendi

Kamu başdenetçiliği için üç aday Meclis karma komisyonu tarafından seçildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:42
Meclis'te Kamu Başdenetçisi Adayları Belirlendi

Meclis Karma Komisyonu Görev Başında

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinin oluşturduğu karma komisyon, kamu başdenetçisi adaylarını belirledi. Komisyon, TBMM toplantısında Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul isimlerini kamu başdenetçisi adayı olarak seçti.

Toplantının Detayları

Komisyonun toplantısına, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlık etti. Toplantı sırasında, 127 aday arasından seçilecek 12 isim için 14 üyeden oluşan bir alt komisyon kuruldu.

Adaylar Arasından Seçim Süreci

Seçim süreci dört tur halinde gerçekleştirildi. İlk turda Mehmet Akarca, Mahmut Aytekin, Nurettin Parıltı, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul isimleri değerlendirildi. Dördüncü tur oylama sonucunda, yeterli çoğunluğu sağlayan üç aday belirlenmiş oldu.

Kamu Başdenetçisi Seçimi

Seçilen üç aday, TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylama ile kamu başdenetçisi olarak belirlenecek. Ayrıca, 127 aday adayı arasından belirlenecek 12 isim, üst komisyona sevk edilecek ve buradan ise dört isim kamu denetçisi olarak seçilerek göreve başlayacak.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon...

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul'u kamu başdenetçisi adayı olarak belirledi. Karma komisyon, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon...

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul'u kamu başdenetçisi adayı olarak belirledi. Karma komisyon, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

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