Meclis'ten yılın son kararı: 5 bin liralık ek ödeme yasalaşıyor

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri bitiyor. Yılın son haftasında tamamlanamayan yasama çalışmaları için çalışılacak. Genel Kurul'da bütçe öncesi 86 maddelik teklifin 43 maddesi onaylandı. Teklifin geri kalan maddeleri görüşülecek.

Çalışan emeklilerin merakla beklediği 5 bin lira ek ödeme teklifi Meclis'te kabul edildi. Bu hafta içinde yasalaşacak olan teklif sayesinde çalışan emeklilerin hesaplarına 5 bin lira yatırılacak. Ayrıca teklifle birlikte Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında uygulanan vergi istisnası süresi uzatıldı. Şirketlerin borç yapılandırma imkanı da 2 yıl daha devam edecek. Deprem bölgesinde fırsatçılık yapanlara yönelik cezalar da 10 kat artırıldı. Sosyal medyada içerik üreticiliği yapanlara da vergi kolaylığı sağlandı. Tebliğin kapsamı genişletildi. Meclis'te bugün MHP ve CHP, yarın da İYİ Parti ve Saadet Partisi grup toplantılarını yapacak. Grup toplantılarında liderler konuşacak.