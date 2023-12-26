Mecliste İsrailli rehine yakınlarından protesto: Netanyahu'nun konuşmasını keserek taleplerini duyurdular

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki esirler için mecliste yaptığı konuşmada protesto edildi. Esir yakınları, Netanyahu'nun konuşmasını keserek, "Şimdi, şimdi, şimdi" sloganı attı.

Netanyahu, İsrailli esirlerin kurtarılması için her türlü çabayı sarf ettiklerini ancak bunun için askeri baskı" yapılması gerektiğini söyledi. Netanyahu, "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz ama zamana ihtiyacımız var" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki esirler için mecliste konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir yakınlarının protestosuyla karşılaştı. Esir yakınları, Netanyahu'nun konuşmasını keserek, "Zamanımız yok" diye bağırdı. Ayrıca, "Ya kardeşiniz olsaydı?" ve "Ya babanız olsaydı?" yazılı pankartlar açtı. Netanyahu ise Gazze'ye yönelik saldırıları artıracağını belirterek, "Zafere kadar durmayacağız" dedi.

İsrail'in açıklamasına göre Gazze'de 129 İsrailli esir tutuluyor.