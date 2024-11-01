Meddahlık ve Rakugo ile Türkiye-Japonya Kültürel Bağları Güçleniyor

Ankara'da "Mizah ile Bağlanan Türkiye ve Japonya" Etkinliği

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla Ankara'da önemli bir kültürel etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik, Meddahlık ve Rakugo Üzerine Sohbet başlığıyla düzenlendi ve Türk ile Japon kültürlerinin derin bağını mizah aracılığıyla güçlendirmeyi hedefliyor.

Katılımcılar ve Amaç

Türkiye-Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Kutalmış Yalçın gibi önemli isimler katıldı. Yalçın, etkinlikte Türkiye ile dünya çapında kültürel ve sanatsal ilişkilerin artırılması hedeflendiğini belirtti.

Etkinlikteki Performanslar

Etkinlik kapsamında, Japon ve Türk sanatçıların meddah ve rakugo performansları sergilendi. Büyükelçi Katsumata, olayın iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı ve mizahın çekiciliği üzerine düşünmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Etkinlik, kültür ve sanat aracılığıyla Türkiye-Japonya ilişkilerini pekiştirme adına önemli bir adım olarak kaydedildi.